A prisión sin fianza el presunto asesino machista de una mujer de 47 años en Sevilla

Imágenes de la vivienda de Valdezorras donde se cometió el crimen. EP Sevilla

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto asesino de una mujer de 47 años en el sevillano barrio de Valdezorras el pasado domingo.

Informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que el acusado se ha acogido a su derecho constitucional de no declarar.

Pese a ello, el magistrado ha acordado su ingreso en la cárcel sin posibilidad de abonar fianza.

Ahora, será el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla el encargado de continuar con la investigación de la causa.

Es el que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos el pasado domingo. Ocurrieron sobre el mediodía.

La Policía Nacional se desplazó a la calle José María Estévez. El mismo agresor alertó del crimen que había cometido.

Allí se encontraron una mujer con signos de violencia. Un día después, la Delegación del Gobierno en Andalucía confirmó lo que apuntaban los primeros indicios.

Primera muerte en Sevilla

Era un caso de violencia de género. Es la primera muerte de este tipo registrada en Sevilla en lo que va de 2025 y la octava en Andalucía.

La víctima, Mercedes, de 47 años, no figuraba en el sistema VioGén, de Seguimiento Integral de Casos de la Violencia de Género, ya que no existían denuncias previas.

Según fuentes del caso, era natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y mantenía una relación sentimental a distancia con su agresor.