Sanz confirma que "la gripe aviar está en toda Sevilla", pero recuerda: "Es prácticamente imposible un contagio humano"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado lo que ya se vislumbraba tras la aparición de más de cien aves muertas en distintos puntos . "El brote de gripe aviar está en toda la ciudad de Sevilla", ha dicho.

Así se ha expresado tras dar a conocer la aparición de otros dos cisnes muertos en el Parque de María Luisa y en el de los Príncipes. Se suman a los tres pavos reales encontrados sin vida este lunes en el patio de la guardería del Alcázar.

Ante esta situación, el primer edil ha insistido en que no es un problema del "Alcázar o del Parque del Tamarguillo", sino de toda la ciudad. También ha recordado que se manifiesta "en la ciudad de Málaga y en pleno "Parque Natural de Doñana".

Sanz ha recalcado que "como no puede ser de otra forma", el Ayuntamiento está siguiendo a "rajatabla" el protocolo que le encarga la Junta de Andalucía procedente de las Consejerías de Salud, Agricultura y Medio Ambiente.

Por el momento, no se ha cerrado la guardería del Alcázar, donde la entrada de aves procedente del monumento es habitual. "Es algo que corresponde a la Junta de Andalucía", ha afirmado Sanz.

Solo dos parques cerrados

Tampoco se han cerrado el Parque de María Luisa ni el de los Príncipes, donde han aparecido nuevas aves muertas este domingo.

La delegada del área de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado que la clausura se determina cuando hay una "muerte masiva de aves".

Es lo que ha pasado en el Parque del Tamarguillo y el de Miraflores, pero no en el resto. Por ello permanecen abiertos, ha recalcado.

"No podemos privar a todos los vecinos de todos los parques, porque son salud para los ciudadanos. No en todos ellos hay avifauna", ha reiterado.

Llamada a la calma

En cualquier caso, José Luis Sanz ha trasladado un "mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a los vecinos de Sevilla". "Lo han dicho ya las autoridades sanitarias. Es prácticamente imposible que se contagie un humano", ha reiterado.

Por su parte, Evelia Rincón ha detallado el protocolo a seguir con los animales. Consiste en la "retirada del animal, limpieza y desinfección de todo el entorno y de toda la zona".

También ha revelado que en los próximos días se colocarán distintas recomendaciones en los parques sobre lo que debe hacer la población.

"Se les va a pedir a todos los ciudadanos que no den de comer a las aves y que no se acerquen", ha anticipado Evelia Rincón.

La delegada de Parques y Jardines ha abundado en que la situación es "incontrolable". "No existe nada que se le pueda dar al animal para acabar con eso", ha añadido.

"Lo único que podemos hacer es vigilar constantemente, como vienen haciendo desde el área de parques y jardines todos los técnicos, limpiando y desinfectando", ha zanjado Rincón.