Arranca la demolición del Benito Villamarín: plazos de una obra obligada a "recuperar retrasos"

El diplodocus actúa sobre la escalera de Preferencia del Benito Villamarín. E. E. Sevilla

El Benito Villamarín dice adiós a su grada más antigua. Este martes las máquinas han entrado en el interior del recinto para empezar a demoler una zona del estadio, cuyo aspecto actual con el primer anfiteatro data de 1982. Tenía 44 años.

Los diplodocus ya han empezado a actuar sobre el cemento de la grada baja. Son los primeros compases de una obra, que está obligada a "recuperar retrasos" para cumplir con la planificación inicial de estar solo dos temporadas en La Cartuja.

Así lo reconoce el director general del club, Federico Martínez Feria. Achaca dicha tardanza a la espera para que el trámite administrativo necesario sea aprobado.

Es el estudio de ordenación, que se votará, y será previsiblemente ratificado, en el Pleno del próximo 18 de septiembre. En él figura toda la planificación integral del proyecto para el estadio y la parcela anexa, cedida por el Ayuntamiento.

En la jornada de este martes, dos diplodocus actúan por dentro del estadio. El tercero de ellos trabaja por fuera para demoler la escalera exterior ubicada entre Preferencia y Gol Sur.

Según informan desde el club, hasta seis de estas máquinas actuarán en el estadio en las próximas semanas.

Prioridad de no afectar a los vecinos

Fundamentalmente, se va a trabajar por el interior del recinto y "por niveles", con el objetivo de afectar lo mínimo posible a los vecinos, según ha dicho Federico Martínez Feria.

Cabe recordar que varias de las asociaciones de la zona, siguen oponiéndose al proyecto, sobre todo por la ocupación de la parcela anexa con un edificio donde habrá un hotel y locales comerciales.

Es la primera fase de la obra, la dedicada a demolición, que se prolongará hasta finales de octubre o hasta la mitad de noviembre.

Dichos materiales se reciclarán. "Se va a a hacer toda la selección de material aquí en la misma parcela, lo que será la parte de reciclado, y de aquí saldrá el material ya totalmente clasificado y empaquetado", ha explicado Martínez Feria.

Construcción, a inicios del 2026

Una vez finalice la demolición, el plan es que a final de año ya esté seleccionada la empresa constructora. "Eso permitirá que en los primeros meses del 2026 comiencen los trabajos de construcción", ha dicho.

Martínez Feria ha insistido en que la idea es estar dos temporadas en La Cartuja, aunque tiene sus condicionantes.

"Es verdad que va a depender mucho de la empresa constructora, de la planificación que nos presenten y cómo vamos a ejecutar esos trabajos, pero no queremos ahora mismo trabajar con otro panorama que no sea ese", ha recalcado.

En este sentido, ha reconocido que hay un "retraso" por el estudio de ordenación que debe aprobarse el próximo 18 de septiembre, pero desde el club consideran que "es posible recuperar esos retrasos".