La Aemet lo confirma: Sevilla tuvo el verano más tórrido desde 1961 y se prepara para un otoño "más cálido" de lo normal

Turistas se protegen del calor en las calles de Sevilla. EP Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA Sevilla experimentó el verano más caluroso desde 1961, según la Aemet. Se espera un otoño más cálido de lo normal en Sevilla. La Aemet destaca un aumento en las temperaturas estivales en Sevilla.

Sevilla vivió el verano más tórrido desde 1961. Salvo en Cádiz y Huelva es algo que experimentaron todas las provincias de Andalucía, donde la temperatura media fue de 26,9 grados.

Se registraron, por tanto, 1,9 grados más que el cómputo de los últimos 30 años. Esto es señal de un periodo estival "extremadamente cálido".

Son algunos de los datos presentados por el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, que ha hecho balance del verano meteorológico.

Además, también ha realizado un primer pronóstico sobre el otoño que se avecina. La mayoría de los escenarios apuntan a que sea "más cálido de lo normal".

También será "más seco", a diferencia de lo que sucedió en 2024, donde se concentraron varias DANAS y borrascas.

Evidencia de "cambio climático"

Para Del Pino, los datos son una evidencia de que "vivimos un cambio climático". Otro de los motivos es que los de 2025, 2023 y 2022 son los tres veranos más cálidos que se han vivido en los últimos 30 años.

Por detrás, están los de 2017, 2015, 2003, 2016, 2012, 2024, 2020. De hecho, desde 2020 todos los veranos han sido más cálidos que la media.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que de los 20 veranos más cálidos desde 1961, la mayoría se han registrado en el nuevo milenio. La proporción es uno de cada cinco, otro dato que evidencia el cambio climático, según Del Pino.

Junio, el más cálido

El análisis de cada mes del verano meteorológico realizado por la Aemet sitúa al mes de junio como el más cálido en 30 años.

Fue "extremadamente cálido" con una temperatura media de 26,1 grados, 3,4 más que el cómputo total de este periodo.

Más cómodo para la población fue julio, calificado como "muy cálido". Figura en el undécimo lugar de la serie estadística, con una temperatura de 26,9 grados, pero solo 0,9 por encima de la media.

Por su parte, agosto de 2025 también resultó "extremadamente cálido", pero a pesar de sufrir una ola de calor de 18 días, no batió el récord. Es el tercero más caluroso de los últimos 30 años, con una media de 27,5 grados, 1,4 por encima del cómputo.

30 días a 40 grados

Del Pino también ha revelado que en Sevilla se registraron 30 días de 40 grados durante el verano de 2025. Son unos números que no se habían alcanzado nunca.

Respecto al otoño, desde la Aemet creen que existe "una alta probabilidad de que la temperatura sea superior a la normal desde septiembre a noviembre.

En cuanto a las lluvias, la previsión apunta a un otoño muy diferente del 2024, cuando las lluvias se repartieron por todo el periodo.

"Es probable que la precipitación registrada sea inferior a lo normal", ha dicho Del Pino sobre un periodo que empezó en septiembre.