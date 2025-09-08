Confirman que el asesinato de una mujer de 47 años en Sevilla este fin de semana fue un caso de violencia machista

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha confirmado que el asesinato de una mujer de 47 años en Sevilla este pasado fin de semana se trata, como sospechaban, de un caso de violencia machista.

Este suceso eleva a 8 el número de mujeres asesinadas por sus parejas en Andalucía en lo que va de año y a 27 en toda España, señalan las mismas fuentes.

El suceso, cabe recordar, se produjo en la barriada de Valdezorras. Allí un hombre mató a su empareja, una mujer de 47 años. Ocurrió en la calle José María Sánchez Estévez y fue el presunto agresor quien dio aviso de lo que había hecho. A la llegada de la Policía Nacional a la zona, fue detenido.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado los hechos y ha defendido “la obligación social de luchar contra los discursos negacionistas de la violencia de género, que continúan aflorando, poniendo en peligro los pilares de nuestra sociedad democrática”, y ha advertido de la necesidad de “ser claros a la hora de condenar un tipo de violencia que mata a las mujeres solo por el convencimiento de una denigrante y retrógrada supremacía machista”.

“Llevamos años trabajando, legislando y convenciendo de que la violencia de género no es un asunto de pareja, ni que se tenga que quedar en el ámbito del hogar y no podemos consentir que ahora vengan a tirar por tierra todos los avances que han permitido a muchas mujeres, y a sus hijos, seguir con vida”, ha insistido.

Exparejas

Para Fernández, “no caben en esta sociedad quienes maltratan a las mujeres o acaban con las vidas de sus parejas o ex parejas, por lo que deben salir a la luz y padecer la condena de todos”.

El delegado del Gobierno se ha mostrado convencido de que “la víctima no siempre tiene ni el valor, ni la capacidad, ni voluntad de denunciar la situación, por lo que debe ser su entorno, familiares, amigos o vecinos, quienes den la voz de alarma a través de las herramientas de que disponen”, entre las que ha destacado el 016, que atiende las 24 horas del día y asesora sobre situaciones de este tipo.

En caso de peligro, “no debe haber dudas para llamar a los teléfonos de emergencia de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062) o utiliza la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

El teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

Se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.