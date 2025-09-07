Investigan como posible crimen de violencia de género la muerte de una mujer en Sevilla

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer encontrada sin vida este domingo en Sevilla y que, según las primeras hipótesis, podría ser víctima de violencia de género, han confirmado fuentes del cuerpo a EL ESPAÑOL.

La víctima fue encontrada en torno al mediodía en Valdezorras, un barrio situado en la periferia norte de la capital hispalense.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

