Mueren dos personas y una más resulta herida en un tiroteo en Carmona (Sevilla): el atacante disparó con un fusil

Dos personas han muerto y otra ha resultado herida en la tarde de este sábado en un tiroteo registrado en la urbanización Los Nietos del municipio de Carmona (Sevilla).

Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, alrededor de las 16:45 horas han recibido varios avisos por un tiroteo en la calle Azahar de dicha urbanización.

Los testigos indicaron que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como consecuencia de los hechos, dos o tres personas estaban en el suelo.

Desde el 112 se ha dado aviso a la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que como consecuencia del tiroteo dos personas han fallecido y al menos una ha resultado herida, sin que por el momento se conozcan sus identidades.

Noticia en actualización

