Sevilla busca devolver el baloncesto a la élite tras su etapa más "convulsa": "Es un proyecto de ciudad"

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación de Baloncesto 360º, una iniciativa que une al club Caja 87 y al equipo femenino de la ciudad con la Fundación Cajasol y con el propio ayuntamiento.

El objetivo "a medio plazo", dicen desde el Consistorio es "contar con equipos en las máximas competiciones nacionales", tanto masculinas y femeninos.

El alcalde, José Luis Sanz, ha subrayado que este proyecto "no es solo de baloncesto, es un proyecto de ciudad". Además, ha insistido en que ha llegado "para quedarse".

El propio Sanz ha explicado que este nuevo plan llega tras "una etapa convulsa". Cabe recordar que el Baloncesto Sevilla, heredero del Caja San Fernando, está en proceso de disolución, tras no poder presentar su presidente, Pedro Fernández los avales para jugar en ACB.

Ahora, el Ayuntamiento apoyará dos proyectos. Por un lado, el del Caja 87, fundando en 2024, y que milita en la tercera categoría del baloncesto. Quedó eliminado en los play off de ascenso el año de su estreno.

Por otro, está el Club Baloncesto Sevilla Femenino, fundado en 2018, y que milita en la segunda categoría nacional. Paralelamente, la iniciativa también busca reforzar sus canteras.

De esta manera, el Ayuntamiento de Sevilla "junto al importante apoyo de la Fundación Cajasol" se compromete a "garantizar la viabilidad y el crecimiento" de los dos clubes.

Es según indican, desde el Consistorio, un proyecto "pionero", porque por primera vez se apoyo al deporte masculino y femenino, y porque, "se rompe con la tradicional vinculación al fútbol de la ciudad".

"Hacemos una apuesta muy importante por el deporte en general, pero con el baloncesto en particular creo que este año vamos a vivir un proyecto muy bonito e ilusionarte", ha afirmado el alcalde.

Sanz ha agradecido además el trabajo de los clubes y su labor en la formación de jóvenes deportistas: "Lleváis el nombre de Sevilla por el mundo, dais oportunidades a miles de niños y niñas y hacéis mejores sevillanos y sevillanas".

El presidente del club de baloncesto Caja 87, Gonzalo Crespo, ha destacado el crecimiento de la entidad, afirmando que ya son "casi 2.500 socios" y cuentan con 45 niños y niñas en la cantera.

Crespo también ha subrayado que Fundación Cajasol les va a aportar la tranquilidad para "dejar de mirar hacia atrás". Además, ha informado de que ya son 70 las empresas sevillanas que están invirtiendo en el proyecto de Caja 87.

"Ha llegado para quedarse"

Por su parte, Susana Ortega, presidenta del Club Baloncesto Sevilla Femenino, ha afirmado que este es un proyecto que "ha llegado para quedarse" y que su objetivo es traer la máxima categoría, la Liga Endesa, a Sevilla.

"Si alguna entidad tenía que dar un paso al frente tenía que ser Fundación Cajasol", ha explicado Gloria Ruiz, en representación del organismo.

Con la llegada de este proyecto, el baloncesto de Sevilla "va a tener permanencia en el tiempo, con mucho futuro por delante", ya que garantiza el respaldo que va a tener el ayuntamiento de Sevilla con este deporte.