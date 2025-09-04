Muere una niña de 11 años en Sevilla al caer desde la terraza de su casa

Imagen de la avenida de Sevilla donde ha muerto una niña de 11 años. E. E. Sevilla

La barriada de Juan XXIII de Sevilla ha sido testigo en la noche de este miércoles de un suceso muy trágico. Una niña de 11 años ha muerto al caerse desde la terraza de su casa.

Según informan fuentes de Emergencias 112, la llamada se recibió sobre las 22:30. Alertaban de que una persona se había precipitado desde un cuarto o quinto piso.

Los hechos ocurrieron en la Avenida de la Montería, que pertenece a la barriada de Juan XXIII, cerca de la autovía A-4.

Rápidamente se le dio aviso a los bomberos, la Policía Local y al 061. Sin embargo, cuando llegaron los sanitarios, la niña ya había muerto. No se pudo hacer nada por salvar su vida. Confirmaron posteriormente que tenía 11 años.

La Policía Nacional ya ha abierto una investigación de los hechos, aunque las primeras hipótesis apuntan a que la caída fue accidental.

Investigación en marcha

Agentes de la Unidad de Homicidios, tal como avanzaba Diario de Sevilla, han explorado el terreno para conocer más detalles sobre las circunstancias del suceso.

Sin embargo, los primeros indicios revelan que la caída pudo ser fortuita, aunque habrá que esperar al avance de la investigación para confirmarlo.

Como no podía ser de otra manera, la muerte de la pequeña de 11 años ha causado mucha conmoción en la barriada de Juan XXIII.

También se ha expresado el alcalde, José Luis Sanz. "Mi más sentido pésame a toda la familia y allegados de esta pequeña de Juan XXIII, así como a todos sus vecinos. Aquí tendréis siempre todo mi apoyo y el de mi equipo. Descanse en paz", ha dicho en redes sociales.

Segunda muerte en un año

El fallecimiento de esta niña recuerda al trágico suceso del 13 de octubre de 2024, cuando otro niño de 10 años perdió la vida al caerse desde un sexto piso en la barriada de los Jardines de Hércules de Bellavista.

Es, por tanto, la segunda muerte de este tipo que se produce en Sevilla en el plazo de un año.