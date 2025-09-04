La caída de David Bravo, de referente de Podemos a ser procesado por echar a su mujer embarazada de casa

La Audiencia de Sevilla ha ordenado el procesamiento por violencia de Género del sevillano David Bravo. Será juzgado por el supuesto maltrato continuado a su mujer, a la que incluso llegó a echar de su casa embarazada, según indica el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Sevilla.

Experto en propiedad intelectual, este abogado sevillano de 47 años fue uno de los referentes de Podemos en sus inicios.

De hecho, llegó a ser diputado por Almería en 2015, pero el escaño le duró muy pocos meses. Decidió no presentarse a la repetición electoral del 2016.

Optó por abandonar la política por motivos personales. En 2023, se hizo muy viral su video en redes en el que explicaba por qué se apartó de ese mundo.

"Me dio la sensación de que lo que hacíamos en el Congreso era básicamente ser unos manifestantes dentro del Congreso", decía.

Ahora sigue ejerciendo letrado. Entre sus clientes más conocidos está Silvia Intxaurrondo, a la que ha defendido en sus denuncias contra medios de comunicación. También ha trabajado con el youtuber Wismichu.

Entre 2021 y 2022

En los próximos meses tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por supuestamente insultar y vejar a su mujer entre 2021 y 2022.

Entre otros hechos su exesposa denunció que la había echado de casa mientras estaba embarazada el 26 de junio de 2021.

El pasado mes de febrero, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Sevilla acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.

Ahora, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, tras el recurso presentado por la defensa de su mujer, considera que hay "indicios de los hechos denunciados". Revoca, por tanto, el auto anterior donde se decretó el archivo.

Para ello el tribunal tiene en cuenta la declaración de la víctima, los testigos y los informes periciales.

Amenazas e insultos

"Afirmó que a lo largo de su relación con el investigado, éste le ha amenazado con destruirle la vida diciéndole que la va a machacar porque está sola", dijo su exmujer en su declaración, donde ratificó la denuncia.

A su vez, la víctima declaró reiterados insultos y vejaciones. Entre otros términos , según su declaración, la llamó "fracasada, puta borracha, que era una mierda de persona, hija de la gran puta, puta basura, gilipollas".

Supuestamente, también le había lanzado comida y hasta "le ha pegado porrazos fuertes al lado del bebé".

No obstante, uno de los episodios más graves es el que denunció cuando "estando embarazada la echó a la calle", según consta en el auto.

Ya con su hija en el mundo, la víctima también relata los hechos del 30 de noviembre de 2022 cuando "le tiró el biberón de su hija y ella estaba cerrando la puerta y dio en la puerta".

"Acorralada", según la empleada del hogar

La Audiencia de Sevilla considera que la declaración de la mujer de David Bravo tiene "corroboraciones periféricas" con los relatos de testigos e informes periciales.

Uno de ellos (A.M.) confirmaba, según el tribunal, la "existencia de insultos y vejaciones". También vio en la calle a la denunciante el día 26 de junio de 2021 "llorando y pérdida". Es la fecha en la que confesó que Bravo le había echado de casa.

Por su parte, la Audiencia de Sevilla también contempla el testimonio de la empleada del hogar. "Es cierto que señaló que no oyó ni amenazas ni insultos", subraya el auto.

No obstante, sí describió tratos vejatorios. "Señaló que el investigado alzaba la voz y no hablaba a la denunciante, que cuando esta le hablaba la ignoraba, que veía a la misma nerviosa y descompuesta, bajo su percepción acorralada".

Trastorno de estrés postraumático

Del mismo modo, la pericial psicológica "concluye que la denunciante presenta un trastorno de estrés postraumático compatible con una situación de violencia de género".

Igualmente, también hay un informe psicológico "del que es posible inferir que la misma en febrero de 2021 experimentó una estabilización de sintomatología inicial- al parecer producido por una violación-".

Por ello recibió tratamiento hasta septiembre de 2021, pero lo retomó en enero de 2023, cuando presentó "un episodio de pánico y llanto".

En base a todas estas conclusiones, la Sección Cuarta de la Audiencia de Provincial de Sevilla, revoca el auto inicial y ordena el procesamiento de David Bravo.

Un perfil mucho más bajo

Es la caída de quien llegó a ser uno de los referentes de Podemos. En realidad ya se había hecho un nombre desde 2013, el momento en que decidió abrir una cuenta de Twitter y se convirtió en uno de los mayores activistas de los derechos digitales y la cultura libre.

Su oposición a la Ley Sinde le granjeó mucho reconocimiento. También le otorgó mucha fama la obra 'Copia este libro", muy considerada en el contexto del acceso compartido a la cultura.

Ya a sus 47 años, mientras lidiaba con las oposiciones de violencia de género, mantenía un perfil mucho más bajo, aunque su nombre ha vuelto a salir a la luz a raíz de los casos mediáticos de su clienta Silvia Intxaurrondo, quien le agradeció en público su trabajo.

‼️‼️Hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha CONDENADO a @elmundoes y a su director @JqManso a rectificar los bulos que publicaron sobre mí y a pagar las costas de ambos juicios. Tienen 3 días para hacerlo.



Gracias a todos los que me han apoyado y en especial a @dbravo — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) May 29, 2025

Ahora, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, porque y no caben más recursos al auto de la Audiencia de Sevilla. La causa volverá al mismo Juzgado de la Violencia sobre la Mujer que decretó el archivo, que estará obligado a procesar a David Bravo por el presunto maltrato a su ex.