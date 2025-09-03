Se busca a todas las personas en contacto con la gripe aviar en Sevilla: identifican a 5 personas a las que se hará una PCR

La consejería de Salud de la Junta de Andalucía busca a todas las personas que estuvieron expuestas a los gansos muertos por gripe aviar en el Parque del Tamarguillo de Sevilla.

Hasta el momento, se ha identificado a cinco personas, según confirman fuentes del departamento a este medio. A todos ellos se les realizará una PCR cuando pasen cinco días del último día de exposición.

Según informan desde la Consejería de Salud, la búsqueda de todos aquellos que hayan estado expuestos a la gripe aviar sigue activa. Todavía pueden localizarse a más personas.

De ello se encarga el Ayuntamiento de Sevilla, que elabora la lista de posibles contactos, aunque todavía no ha sido completada. Todavía pueden localizarse a más personas, indican.

Dichos datos son trasladados a Salud Pública, que ya ha realizado entrevistas epidemiológicos a los primeros cinco contactos.

El director general de la Salud Pública prevé que puedan registrarse nuevos casos en próximas fechas.

"Nuestro análisis es que van a seguir apareciendo nuevos focos en las próximas semanas y meses de gripe aviar en nuestro entorno, pero eso no cambia de momento el nivel de riesgo que sigue siendo muy bajo para la población en general", ha zanjado.

Cabe recordar que también aparecieron cinco patos muertos en el estanque de los lotos del Parque de María Luisa. En este caso, el resultado fue no concluyente.

"Pudieron haber superado la enfermedad en algún momento de su vida, pero no hay evidencias que relacionen directamente su fallecimiento con este virus", indicaban fuentes municipales.

En cualquier caso, insisten en que el riesgo para la población es "muy bajo". "La gripe aviar es una gripe que se transmite de manera muy rara y de manera muy ocasional a personas", afirma Manuel Fernández, director general de Salud Pública de la Junta de Andalucía.

Para infectarse, tal como explica, hay que mantener un contacto directo o cercano con animales que porten el virus. También con sus fluidos corporales, tejidos, plumas, excrementos.

También hay posibilidad de contagio si se está "en un ambiente cerrado y contaminado por el virus".

De hecho, tal como señalan a este medio desde el Colegio de Veterinarios de Sevilla, los únicos casos de transmisión a humanos se han registrado únicamente en el sudeste asiático.

Se infectaron personas que vivían en explotaciones avícolas, una situación muy diferente de la que se ha registrado en Sevilla. Todos los gansos fallecidos habitaban en una laguna al aire libre.

Además, en ningún caso se ha detectado transmisión entre personas. Es por ello, que se considera el riesgo muy bajo.

En cuanto a su cuadro clínico, indica el director general de Salud Pública que "la gripe aviar es muy similar a la gripe estacional". "Puede ser asintomática o presentar una forma leve o más grave", indica.

Desde 2003, se han registrado algo menos de mil casos humanos, ninguno de ellos en España.

No obstante, sí hay focos activos en aves. Desde el inicio de 2025, se han identificado 25. En Andalucía ha habido tres con el de Sevilla. Los otros dos pertenecían a Huelva y Cádiz.

Dos maneras de gestionarlo

Una vez detectado el brote, se actúa de dos maneras. Por un lado, la identificación de las personas y el seguimiento médico en diez días. Es un proceso en marcha en colaboración con el Ayuntamiento.

A todos los que aparezcan en la lista municipal se les hará una PCR al cabo de cinco días de la última exposición.

Por otro lado, también se identifican los "casos sospechosos". "Son personas que se van a presentar espontáneamente en un centro de salud con síntomas compatibles con la gripe y que nos reporta el hecho de haber estado en contacto con aves enfermas o muertas", ha revelado Manuel Fernández.

Por su parte, para la ciudadanía hay varios consejos. El primero de ellos es seguir las recomendaciones municipales sobre la alimentación de aves en parques de la vía pública. También se recomienda vacunarse de la gripe.