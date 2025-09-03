Brote de gripe aviar en Sevilla, un caso único que obliga a replantear la gestión de los animales en los parques

Gansos muertos en la laguna del Parque del Tamarguillo en Sevilla. E. E. Sevilla

La muerte de casi 70 gansos por gripe aviar va a suponer un cambio en la gestión de los animales en los parques de Sevilla.

Lo reconocen desde el Ayuntamiento. "Hasta ahora nunca había estado regulado", dicen.

Según indican, el servicio zoosanitario, integrado dentro del área de Parques y Jardines, se encarga de la gestión de animales que hay en las calles de la ciudad y que están protegidos por la Ley de Bienestar Animal.

También está entre sus obligaciones el control de plagas y de las especies exóticas invasoras, como sucedió con las cotorras de Kramer.

Según señalan fuentes municipales, no existe ninguna ordenanza que indique cómo se regula un caso inédito hasta ahora.

Esto no significa que los animales estuvieran desantedidos, explican. Durante estos días se ha alimentado a las aves que quedaban vivas.

Igualmente, se está atento a las necesidades de los nidos y las crías siempre que los técnicos de Parques y Jardines desarrollan alguna actuación en los parques.

El problema es que no había un área específica destinada a los animales de los parques. No la ha existido nunca.

"Es algo que va más allá del color político", subrayan fuentes municipales.

De hecho, el PSOE, inicialmente crítico con el asunto, ha tendido la mano al Ayuntamiento de Sevilla "para superar esta crisis cuanto antes y confiando en que se cumplan con todos los protocolos".

Nuevo servicio para la fauna

A esta situación quiere ponerle freno el Consistorio. En los próximos meses pondrá en marcha un contrato destinado específicamente a la gestión de los animales de los parques.

Nunca se había hecho en la historia de Sevilla. Dentro de este proceso se analizará el modelo de otras ciudades con instalaciones similares.

En cualquier caso, según insisten fuentes municipales, la gripe aviar va más allá de la propia gestión municipal.

De hecho, una vez comprobado que no existían problemas en la salubridad del agua, se contó con la Consejería de Agricultura para comprobar si existía gripe aviar, tal como se ha confirmado.

Dicho organismo, a su vez, mandó las muestras al laboratorio de referencia en Algete, que depende del Ministerio de Agricultura.

Parque de María Luisa

También se siguió el mismo protocolo con la aparición de cinco patos muertos en el estanque de los lotos del Parque de María Luisa.

En estos casos, los resultados fueron no concluyentes. Significa que no se pueden atribuir sus muertes a la gripe aviar.

"Pudieron haber superado la enfermedad en algún momento de su vida, pero no hay evidencias que relacionen directamente su fallecimiento con este virus", indican desde el Ayuntamiento.

De todos modos, afirman, "no se ha detectado ninguna mortalidad significativa de aves en María Luisa, lo que descarta un brote activo de gripe aviar en este espacio".

Pese a ello, se ha reforzado la presencia de personal en todos los parques.

Un caso único

La aparición de gripe aviar es única en Sevilla capital. En enero de 2023 se detectó la enfermedad en una garza real del Parque de la Ciutadella y en una gaviota del Parque Zoológica de Barcelona.

Por su cercanía se les consideró el mismo foco, pero el brote no alcanzó los niveles de mortandad masiva que ahora ha registrado Sevilla.

Son mucho más frecuentes los brotes en explotaciones avícolas. Entre 2021 y 2022 se confirmaron 22 brotes en la provincia de Sevilla, sobre todo en granjas de pavos y pollos.

Hasta ahora nunca se había dado un brote así en la capital hispalense. Tampoco se recuerdan en otras poblaciones similares.

¿Por qué se contagian?

El desplazamiento de las aves migratorias es la razón que explica la aparición de la gripe aviar en Sevilla.

"Hace cuatro meses se declaró un foco en Mazagón. Era un pájaro que venía de Finlandia", indica Santiago Sánchez-Apellániz, jefe del departamento de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, que ha trabajado directamente en el caso de Sevilla.

"Lo transmiten sobre todo las aves que están continuamente viajando en invierno hacia África y en verano hacia el norte", explica.

La mayor mortandad registrada en los gansos de la laguna del Tamarguillo se debe únicamente a que había más concentración de animales por metro cuadrado.

Por ello, la mayoría de brotes se registran en explotaciones avícolas. "El virus puede llegar a matar a todos los animales de un mismo entorno en 72 horas", argumenta.

"El virus, bastante difundido"

"El virus está bastante difundido. Ha habido un foco últimamente en Huelva, pero los hay también en Cádiz, los ha habido en Portugal y en Galicia", subraya este experto.

No obstante, hace un llamamiento a la "calma", porque, según dice es un problema de "salud animal".

Solo se han dado casos de contagios humanos en el sudeste asiático y en personas que vivían en explotaciones avícolas.

Nunca ha habido transmisión entre humanos. Por tanto, el riesgo para la población es muy bajo.

A pesar de ello, la Consejería de Salud ha establecido un protocolo para identificar a las personas que han estado en contacto con las aves muertas. Se les realizará un seguimiento durante diez días.

No se descartan más muertes

Una vez confirmado el brote, no se descartan más muertes de aves en la misma zona. El trabajo desde el punto de vista de la sanidad animal, se centra en evitar que el foco se expanda.

"No se intentan recuperar animales, lo que se intenta es impedir que se difundan", dice Sánchez-Apellaniz.

Para ello, se toman medidas de bioseguridad como la desinsectaciones. También se utilizan cimbeles, unos gansos que se usan en zonas acuáticas "para estar alerta por si llegan aves migratorias y contagia" a una comunidad.

Por el momento, el Ayuntamiento está a la espera de conocer el nivel de virulencia de la variedad de gripe aviar que mató a los gansos.

Mientras, se mantiene el Parque del Tamarguillo cerrado como medida preventiva mientras se termina de esclarecer un caso único que provocará cambios en la gestión de la fauna urbana de Sevilla.