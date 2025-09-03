Desde adiestramiento canino a restauración de muebles: todos los talleres socioculturales a los que pueden optar los sevillanos

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de los distritos municipales, ha abierto el plazo de preinscripciones para participar en los talleres socioculturales que se desarrollarán en todos los barrios de la ciudad.

Entre ellos, destacan formaciones como adiestramiento canino, aerobic, agricultura ecológica, bordados de mantón, técnica de canto y coro, aromaterapia o restauración de muebles entre tantos otros.

El periodo estará activo del 9 al 19 de septiembre, tras el cual se celebrará un sorteo público el próximo día 29. Posteriormente, el 6 de octubre se publicarán las listas de admitidos en los tablones de cada distrito, y del 9 al 22 de octubre se abrirá el plazo de matriculación.

Una vez completado este proceso, darán comienzo los talleres, cuyas fechas se anunciarán en los tablones de anuncios de cada distrito y en la web municipal.

Las formaciones socioculturales se impartirán en todos los distritos de la ciudad: Bellavista-La Palmera, Casco Antiguo, Cerro-Amate, Este-Alcosa-Torreblanca, Los Remedios, Macarena, Nervión, Norte, San Pablo-Santa Justa, Sur y Triana.

Los talleres más demandados

Cada año, algunos de los cursos más demandados por la ciudadanía abarcan desde actividades físicas hasta disciplinas artísticas y de desarrollo personal.

Entre ellos destacan adiestramiento canino, aerobic, agricultura ecológica, bordados de mantón, técnica de canto y coro, castañuelas, aromaterapia, baile flamenco, sevillanas, bailes latinos, urban dance, confección de trajes de flamenca o conocer Sevilla, uno de los talleres que siempre suelen quedar sin plazas por su dinamismo y diversión.

Corte y confección, crochet, encaje de bolillos, estimulación de la memoria, flecos de mantón, fotografía digital, gimnasia adaptada a mayores y personas con movilidad reducida, gimnasia cardiovascular o gimnasia para fibromialgia son otros de los talleres que encabezan las listas de más demandados.

También se imparte GAP, guitarra flamenca, informática, risoterapia, reciclaje y restauración, pintura al óleo, yoga, zumba o taichí.

Novedades por distritos

A esta oferta general se suman propuestas específicas según los distritos. En el Casco Antiguo, por ejemplo, se podrán encontrar talleres de aquapilates, bisutería y tocados, cine, belenismo, cocina holística y tradicional, escritura creativa, historia del arte y de la música.

También se imparten idiomas como francés, italiano, inglés o lengua de signos. Móviles y nuevas tecnologías, pintura a la acuarela, restauración de muebles o vidrieras son otras de las formaciones que figuran en las listas de opciones.

En el distrito Norte, por su parte, se incorporan nuevos talleres en modalidades online, como firma digital y factura electrónica, escaparatismo, interiorismo, inglés en niveles de iniciación y medio, alemán, gestión y aprovechamiento del tiempo, primeros pasos con Word 2016, marketing en redes sociales con Instagram o primeros auxilios pediátricos.

Condiciones

Podrán acceder a los talleres todas las personas empadronadas en el distrito correspondiente. Solo en caso de quedar plazas vacantes se permitirá la inscripción de residentes de otros distritos.

No obstante, en ningún caso podrán solicitar plaza quienes no estén empadronados en el municipio de Sevilla.

Los menores de edad, por su parte, únicamente podrán participar en talleres diseñados específicamente para ellos y siempre con la autorización de su tutor legal, que deberá constar en el formulario oficial.

Cada persona podrá solicitar un máximo de tres talleres. Si no hubiera plazas disponibles en la primera opción, tendrá derecho a matricularse en la segunda o tercera, siempre que queden vacantes.

En aquellos casos en los que la demanda supere la oferta, la adjudicación se realizará mediante un sorteo público. Para ello, una vez recibidas las inscripciones se asignará un número a cada solicitud por orden alfabético, que será publicado antes de la celebración del sorteo.

Cómo acceder

En los talleres que puedan desarrollarse en pareja, las solicitudes deberán presentarse de forma conjunta, aplicándose el número asignado a la primera de ellas.

Asimismo, las personas con capacidades diferentes podrán acudir acompañadas, circunstancia que deberá constar en la solicitud y entregarse presencialmente. El acompañante no tendrá obligación de abonar el precio público, aunque sí contará a efectos de aforo.

Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo fijado en el distrito donde se imparta el taller. La vía preferente será la sede electrónica del Ayuntamiento, si bien también podrá realizarse de manera presencial en las sedes habilitadas por cada distrito.

Desde el Ayuntamiento apuntan a que los documentos deberán cumplimentarse con claridad, sin tachaduras, y firmarse por la persona interesada, acompañando el DNI original o copia para la comprobación de datos.

Asimismo, informan de que la preinscripción no garantiza la participación en los talleres hasta que no se formalice la matrícula y, en su caso, el pago de la cuota. Solo podrá presentarse una solicitud por persona.

Las listas de admitidos se expondrán en los tablones de cada distrito. Dentro del plazo establecido, será obligatorio formalizar la matrícula y abonar la cuota correspondiente en cualquier entidad bancaria.

Las matrículas y pagos fuera de plazo no serán válidos y supondrán la pérdida de la plaza, que pasará a la siguiente persona en la lista de espera.

Durante el curso, las solicitudes que se presenten fuera de plazo podrán ser admitidas directamente si existieran vacantes en el taller elegido. En caso contrario, la persona interesada pasará a formar parte de la lista de espera.