Una sevillana se libra de pagar una multa de tráfico en Madrid por una foto suya en La Giralda: "Era obvio que fue un error"

Vista de la Plaza Elíptica de Madrid, el lugar donde esta sevillana fue falsamente multada. EP Sevilla

Una sevillana recibió en su domicilio una multa de tráfico de 200 euros procedente del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, ella estaba en Sevilla ese día y pudo demostrarlo con fotos en la Giralda y Las Setas. Consiguió así que le retiraran la sanción.

En concreto, tal como informan desde Facua Sevilla, la supuesta infracción penalizaba "circular indebidamente" por zonas de bajas emisiones de la capital de España.

La multa procedía de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid.

Era una infracción grave por "no respetar las restricciones de circulación derivadas de la zona de bajas emisiones de especial protección en Plaza Elíptica".

Recibió la carta el pasado marzo por una infracción que supuestamente se había cometido el 7 de diciembre de 2024 a las 20:48, pero estaba segura de que en esa fecha estaba en Sevilla. "Ya de primeras le llamó la atención", dicen desde la Asociación de Consumidores.

Esta sevillana, vecina de Alcalá de Guadaíra, era socia de Facua Sevilla. Contactó inmediatamente con ella. El equipo jurídico le ayudó a presentar un escrito de alegaciones dirigido al Ayuntamiento de Madrid.

Pasó el día con su familia

Tal como subrayan desde la asociación, "era obvio que se trataba de un error". Era "imposible que hubiese cometido la infracción de tráfico", añaden.

Finalmente, esta vecina de Alcalá de Guadaíra resultó exculpada. Casualmente, tenía fotos del 7 de diciembre de 2024 que acreditaban que estaba en Sevilla.

En ellas aparecía junto a su familia en lugares muy identificativos de la capital hispalense, tales como Las Setas o La Giralda.

La prueba definitiva estaba en los metadatos. Demostraron que, efectivamente, las imágenes pertenecían al 7 de diciembre y que, por tanto, era "evidente que no había podido estar ese día con su coche en Madrid".

Sobre el coche, fuentes de Facua consultadas por EL ESPAÑOL indican que es el ayuntamiento en cuestión el que "tiene que acreditar que el coche estaba ese día en Madrid", ya sea con grabación de cámaras o con el testimonio de la Policía Local.

"Si no hubieran dado su brazo a torcer, habríamos planteado un recurso contencioso-administrativo", indican desde la Administración.

Error en la matrícula

En estas circunstancias, todo apunta a que hubo una equivocación al teclear la matrícula del verdadero infractor.

La respuesta del Ayuntamiento de Madrid llegó el pasado mes de junio. Una notificación firmada por el Jefe del Servicio de Instrucción de Multas de Circulación informó sobre el sobreseimiento y archivo del expediente.

Así, la multa quedó definitivamente anulada gracias a los metadatos de una foto. Fue la prueba concluyente para acreditar que esta vecina de Alcalá de Guadaíra nunca había podido cometer la infracción de tráfico en Madrid.