De Sabina a Camilo, septiembre convierte a Sevilla en epicentro musical con más de veinte conciertos y festivales

Joaquín Sabina, Ana Belén o Camilo son algunos de los nombres más sonados de cara al desfile de conciertos que va a presenciar la ciudad de Sevilla a lo largo del mes de septiembre.

La capital hispalense afronta un mes marcado por una intensa agenda de música en directo. De hecho, serán más de una veintena de actuaciones las que se repartirán por distintos escenarios de la ciudad, con presencia de artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

El coso del Arenal será uno de los grandes protagonistas de la programación y, de hecho, marcará el pistoletazo de salida del que será, sin duda, un mes con mucho ritmo.

El ciclo Noches en la Maestranza se abre este martes 2 de septiembre con Joaquín Sabina, que también actuará los días 4 y 6 en el marco de su gira de despedida Hola y adiós. Desde la organización reconocen que, de Sabina, "está todo vendido".

El andaluz anunció a principios de la gira que ésta sería la última que protagonizaría, por lo que los fans de 19 días y 500 noches tendrán hasta tres oportunidades para disfrutar del espectáculo en Sevilla.

Le seguirá Ana Belén el 5 de septiembre. El día 7 llegará el turno de Antonio Orozco con La gira de mi vida y el 9 lo hará Camilo con Nuestro lugar feliz.

La malagueña Vanesa Martín presentará Casa mía el 12 y Raphael cerrará el ciclo el 13 de septiembre.

"Las Noches de la Maestranza está teniendo muy buena aceptación", reconocen fuentes internas al evento.

Respecto a la variedad de sonidos que van a traer a Sevilla, insisten en que su intención es que la "programación sea lo más diversa posible". "Al final, la Maestranza es un monumento, y está bien que todo el mundo pase por aquí, así que siempre tratamos de traer a artistas lo más variados posible".

El Patio de la Diputación

Por su parte, el festival El Patio de la Diputación estrenará su programación el 12 de septiembre con Duncan Dhu. Un día después será el turno de Rozalén y el 14 tendrá lugar una doble cita con Fangoria y Nancys Rubias.

El 17 de septiembre el cartel lo ocupará Miss Caffeina, mientras que el 18 subirá al escenario Siloé.

El 19 actuarán Santiago Auserón y La Academia Nocturna y el 20 lo hará Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. El ciclo concluirá el 21 de septiembre con Coque Malla.

Noches en los Jardines del Real Alcázar

Del 2 al 20 de septiembre, la XXVI edición de las Noches en los Jardines del Real Alcázar ofrecerá 15 conciertos a partir de las 22:30 horas. El programa abarca estilos como flamenco, música clásica, jazz, tango y músicas del mundo.

Entre los artistas destacan Q & The Moonstones (2 de septiembre), Padilla Siblings (3 y 17), Alquimia Tango Dúo (4), Rubito Hijo (10), Jeromo Segura (18), Harmonia del Parnàs (12), así como los dúos formados por Mariarosaria D’Aprile y Tommaso Cogato (19) y Andreas Prittwitz y Claudio Constantini (20).

Latin Grammy

Por otro lado, el Cartuja Center CITE acogerá el 10 de septiembre el evento Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía, organizado por la Academia Latina de la Grabación junto a la Junta de Andalucía.

Este evento tan esperado en la ciudad contará con la participación de artistas como David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, India Martínez, Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, Camilo, Evaluna, Estopa, Leiva, Ara Malikian o Kiki Morente, entre otros.

POP CAAC

El ciclo POP CAAC se desarrollará del 4 al 20 de septiembre en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Judeline abrirá el programa el día 4 junto a Ralphie Choo y Julia de Arco. El 6 de septiembre será el turno de Arde Bogotá, mientras que Amaral actuará el día 7.

El 10 de septiembre la jornada estará dedicada al rap y al trap con Trueno, Barry B y YSY A. El ciclo se cerrará el 20 con el catalán Loquillo, todo un clásico de la música de los ochenta.

Festivales en la Cartuja

La Isla de la Cartuja también será escenario de varios encuentros musicales. Ejemplo de ello es el Nostalgia Milenial Fest, previsto para el 5 de septiembre en el Estadio de La Cartuja, reunirá a Fran Perea, David Civera, Nolasco, Henry Méndez, María Isabel, Roser, Juan Magán y Xriz, entre otros.

Un día después, el 6 de septiembre, el mismo recinto albergará el Love The 90’s Sevilla, con un cartel en el que figuran Jon Secada, Sonique, Jorge Díaz, Álex de la Nuez, No me pises que llevo chanclas, Le Bouche y Jumper Brothers.