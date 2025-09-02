La gripe aviar causa la muerte de casi 70 gansos en una semana en un parque de Sevilla

Gansos en la laguna del Parque del Tamarguillo. E. E. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que hasta 68 gansos han muerto en la laguna del Parque del Tamarguillo por gripe aviar.

Son los primeros resultados de las pruebas realizadas a las aves, que han fallecido en el plazo de una semana. Los primeros 20 ejemplares aparecieron sin vida el pasado martes. El sábado se unieron otros 42 al recuento y este martes han aparecido otros seis animales muertos.

Todos ellos estaban en la misma laguna del Parque del Tamarguillo. Las instalaciones fueron cerradas el mismo martes como medida de prevención para esclarecer las causas del suceso.

La Consejería de Agricultura ha confirmado la presencia de gripe aviar en todas estas aves. Ha sido después de enviar las muestras al laboratorio de referencia de Algete, que depende del Ministerio de Agricultura.

Ahora mismo, se espera conocer el resultado definitivo para conocer si se trata de una variante de alta o baja virulencia.

Indican desde el Ayuntamiento de Sevilla que mantienen un contacto permanente con la Junta de Andalucía, ya que es la Consejería de Medio Ambiente quien coordina todas las actuaciones.

Desde que aparecieron los primeros ejemplares, el parque se ha mantenido cerrado. Solo se abrió unas horas el domingo para que los propietarios de los huertos urbanos pudieran regar.

Análisis del agua

Por su parte, los resultados preliminares de los análisis realizados por el Ayuntamiento de Sevilla han descartado que el estado del agua esté relacionado con la muerte.

"No se han detectado metales pesados, residuos de pesticidas ni productos fitosanitarios multiresiduo", indican. Tampoco han aparecido "indicios de cianobacterias, y el nivel de materia orgánica se encuentra en valores adecuados", añaden.

No obstante, quedan los resultados de las necropsias realizadas a las aves, que tardarán unos 20 días.

Es por ello, que se solicitó la colaboración oficial de la Consejería de Agricultura para analizar las muestras. Así se confirmaría si existía gripe aviar u otras enfermedades como Newcastle.

Una vez detectada, el Ayuntamiento de Sevilla estará obligado a seguir el protocolo que le marque la Junta de Andalucía.

Cambios en la gestión

La confirmación de la presencia de esta enfermedad en aves que habitaban en un parque municipal ha motivado un cambio en la gestión de los animales de la ciudad.

Según informan desde el Consistorio, el área de Parques y Jardines pondrá en marcha un contrato específico para la gestión de la fauna de todas sus instalaciones.

Es una novedad, explican, porque es un servicio que "hasta ahora nunca había estado regulado" por la gestión municipal.

Entraré en funcionamiento después de que por primera vez la gripe aviar aparezca en uno de los parques de la capital hispalense.