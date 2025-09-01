Encuentran un cadáver carbonizado en un canal de agua soterrado de Sevilla

La Policía Nacional ha encontrado en la mañana de este lunes un cadáver completamente carbonizado en Sevilla. Estaba en un canal de agua soterrado de la barriada de Palmete, en las afueras de Sevilla.

El hallazgo no ha sido casual y ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, que recibió la información de un confidente.

Fue este domingo cuando el Instituto Armado alertó a la Policía Nacional de la posible presencia de un cuerpo carbonizado en la zona de Camino del Chorrillo, que pertenece a Alcalá de Guadaíra.

Dicha información activó el operativo de búsqueda. Durante toda la noche del domingo se buscó el cuerpo sin resultado.

Ha sido en la mañana de este lunes cuando agentes de la unidad del subsuelo han encontrado el cadáver.

Estaba, según fuentes policiales, en un canal de agua soterrado, en una zona que pertenece a Palmete, dentro del término municipal de Sevilla.

Indican que el cadáver estaba completamente carbonizado, por lo que su identidad todavía no ha sido confirmada.

Tras ello, tal como informa El Correo de Andalucía, el juez se ha trasladado para proceder al levantamiento de cadáver.

Es el primer paso de una investigación que empezará por la identificación del cuerpo, totalmente irreconocible por el estado en que se ha encontrado.

En principio, la principal hipótesis es que podía tratarse de un ajuste de cuentas, aunque habrá que esperar al avance de las pesquisas y a la identificación del cadáver para que puedan conocerse más detalles.