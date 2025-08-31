Un conductor borracho provoca una colisión entre tres coches que deja un herido en Sevilla

La Policía Local atiende un choque entre tres vehículos en Sevilla. E. E. Sevilla

Un conductor borracho ha provocado la colisión entre tres vehículos en la Avenida Alcalde Manuel del Valle de Sevilla.

Los hechos sucedían a primera hora de la mañana de este domingo en la citada avenida, pero en el sentido que va hacia Kansas City.

En concreto, según informan desde Emergencias 112, el aviso se produjo a las 7:45. Las llamadas alertaban sobre el choque entre tres vehículos.

El choque se produjo en el puente que hay sobre las vías del tren y el Centro Deportivo Calavera.

Alcalde Manuel del Valle es una de las vías más transitadas de la ciudad, ya que conecta Pino Montano con San Pablo en una sola avenida. Vecinos de la zona consultados por este medio indican que por la parte del siniestro suelen circular coches a alta velocidad incluso de madrugada.

Desvios de tráfico en Av. Alcalde Manuel del Valle sentido Av. Kansas City. Policía Local interviene en un siniestro vial por colisión en cadena de tres vehículos. El conductor da positivo en alcoholemia. Uno de los implicados ha resultado herido leve.

Policía Local realiza las… pic.twitter.com/rQLBGjpf3e — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) August 31, 2025

Como se puede observar en las imágenes ofrecidas por el canal de Emergencias Sevilla, los coches sufrieron importantes destrozos.

Se desplazaron al lugar, además de los servicios sanitarios, la Policía Local. Allí se comprobó la naturaleza del siniestro.

Se les realizó el control de alcoholemia a los implicados y uno de ellos, el que provocó el choque, dio positivo.

También se atendió al resto de personas implicadas. Entre ellas había un herido, aunque de carácter leve.

Mientras se trabajaba en el siniestro, hubo que realizar desvíos de tráfico en Alcalde Manuel del Valle en sentido hacia Kansas City.

Por su parte, tal como informan desde Emergencias Sevilla, la Policía Local ha realizado las diligencias oportunas para terminar de esclarecer la naturaleza del siniestro.