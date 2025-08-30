Confirman la muerte de más de 60 gansos en la laguna del Parque del Tamarguillo de Sevilla, que se mantiene cerrado

Técnicos del Ayuntamiento de Sevilla toman muestras de las aguas de la laguna del Tamarguillo. E. E. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado la muerte de nuevos gansos en la laguna del Parque del Tamarguillo. En solo una semana han perdido la vida un total de 62 ejemplares.

Este sábado se han unido 42 animales más al recuento municipal de decesos en el parque. Se mantiene cerrado desde el pasado miércoles, cuando se descubrió la muerte de la primera tanda de estas aves.

Indican desde el Ayuntamiento que la clausura del parque es una "medida preventiva" mientras se realiza una investigación que esclarezca los motivos.

En estos momentos, dicen, no se descarta ninguna posibilidad, aunque la delegada del área Parques y Jardines, Evelia Rincón, rechazó el pasado jueves la "falta de oxígeno" como causa.

Se trabaja en un protocolo de seguimiento que incluye tareas de recogida de ejemplares, el análisis de aguas y la realización de necropsias a los animales fallecidos.

"Mientras, seguimos dando alimento a todas las aves del parque", ha dicho Evelia Rincón.

Abierto para los propietarios de huertos

Por su parte, aunque el parque se mantiene cerrado, se ha permitido el acceso a los propietarios y hortelanos de los huertos urbanos.

En cualquier caso, se les ha recomendado que no se acerquen a la laguna hasta que la investigación sobre la muerte de los gansos no sea concluyente.

Tal como se ha consensuado con ellos, se abrirá el parque dos horas para que puedan realizar riegos y otras tareas relacionadas con los huertos.

Fuentes municipales aclaran que el parque no se abrirá al completo hasta que se cuente con "plenas garantías de seguridad para la ciudadanía y la fauna".

Ahora el trabajo se centra en esclarecer de las causas, además de comprobar si siguen aumentando los casos.

Análisis en centros de referencia

Para ello, no solo trabajan operarios del Ayuntamiento. Se están realizando análisis a las aves y a las aguas del estanque en centros de referencia del Ministerio de Agricultura, la Universidad de Córdoba y otras clínicas veterinarias acreditadas.

Indican desde el Consistorio que algunos de los resultados pueden conocerse en los próximos días, pero para otros habrá que esperar más tiempo.

El asunto ha despertado críticas por parte de la oposición. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz cree que, a la espera de la investigación, "resulta evidente la insuficiencia de medios materiales y de personal", en el área de Parques y Jardínes, "una situación que vienen denunciando los propios trabajadores municipales

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento recuerdan que "todas las actuaciones se están llevando a cabo con criterios técnicos y científicos y con total transparencia".

En este contexto, Evelia Rincón, ha pedido a todos "responsabilidad y que se respete el trabajo de los profesionales municipales y de los expertos implicados en la investigación".