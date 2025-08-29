Más autobuses de Tussam y cambios en paradas para el segundo partido del Betis en La Cartuja

El segundo partido del Betis en el Estadio de La Cartuja, que se jugará el domingo ante el Athletic, contará con más autobuses de Tussam que el estreno ante el Alavés. En total, serán 50. Son catorce más que los que se emplearon en el primer partido.

Es el resultado del análisis del comportamiento del aficionado realizado por el propio club y las distintas administraciones implicadas.

Aunque, en líneas generales, los más de 54.000 hinchas que asistieron al partido se mostraron satisfechos con la experiencia, algunas de las quejas se centraron en los autobuses de Tussam, sobre todo por el tiempo de los desplazamientos a la vuelta o la dificultad de encontrar las paradas.

Los refuerzos se centran sobre todo en la vuelta, gratuita en todas las modalidades. A la ida se mantienen los mismos 12 vehículos que reforzaron las líneas que habitualmente dan servicio a La Cartuja. Son la 2, la C1 y la C2.

A la vuelta, en cambio, habrá hasta 30 autobuses, ocho más que en el choque ante el Alavés. Otra de las novedades es que la ubicación de la parada del 2, que generó quejas en el estreno, se ha cambiado.

Estará en la misma calle, Juan Bautista Muñoz, pero en el punto más cercano a la Escuela de Ingeniería, según ha informado el Betis. Por motivos de logística, no pudo ubicarse ahí en el primer encuentro.

Lanzadera reforzada

El otro cambio reseñable se notará en la lanzadera de Blas Infante, una de las que desplazó más aficionados y que tiene parada en Torre Sevilla. Por ello, el servicio de ida al estadio empezará dos horas y media en lugar de dos horas.

Además, para el duelo del Alavés dicha línea empleó cinco vehículos, una flota que ahora se amplía con entre 10 y 12 autobuses.

Igualmente, volverán a funcionar otras dos lanzaderas. Una lleva hacia Sevilla Este que a partir de Las Góndolas hará las mismas paradas de la línea LE. La otra conecta con La Barqueta. En este caso, el servicio se mantiene igual con cuatro autobuses.

El factor Operación Retorno

Más allá del transporte público, que es el medio recomendado por las autoridades para desplazarse a la Cartuja, desde el club alertan de otro factor que puede complicar la movilidad en la previa del duelo ante el Athletic.

Se trata de la Operación Retorno de vacaciones, que coincide con el día del partido. Por ello, recomiendan a los aficionados "adelantar la llegada en la medida de lo posible ante la previsión de mayor movimiento de vehículos de lo habitual".

La situación puede afectar al propio transporte público de Tussam y a aquellos que se desplacen en coche y quieran aparcar en los parkings habilitados, donde todas las reservas ya están agotadas.

Es por ello que dichos aparcamientos se abrirán cuatro horas antes del inicio del partido. Mientras, los vehículos se podrán retirar en cualquier momento, incluso después de que acabe el dispositivo de organización y control.

También volverá a estar disponible el punto de encuentro para los aficionados desde las 16:00, tres horas antes del partido. Por su parte, la sesión de DJ en directo será a partir de las 17:30.

Por otro lado, también indican desde el Betis que se han incorporado mejoras en los aparcamientos de motos, bicicletas y patinetes encaminadas a mejorar la movilidad. Se encuentran al sur del Estadio de la Cartuja, junto al rocódromo.