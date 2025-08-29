Aitana, Bisbal y Manuel Carrasco, juntos en Sevilla: los Grammy regresan a Andalucía con un 'superconcierto'

Manuel Carrasco, en su concierto de este 2025 en La Cartuja de Sevilla. EP Sevilla

David Bisbal, Aitana y Manuel Carrasco forman parte del elenco de más de 20 artistas con el que los Grammy Latino regresan a Sevilla.

Será el próximo 10 de septiembre cuando el Cartuja Center acoja el evento 'Latin Grammy celebra: La Música de Andalucía', organizado por la Academia Latina de la Grabación.

El objetivo, dicen desde la organización, es rendir homenaje "a algunos de los artistas más influyentes de la región, leyendas, íconos y artistas que representan el pasado, presente y futuro".

Además, de David Bisbal, Aitana y Manuel Carrasco, actuarán Vanesa Martín, India Martínez, Arde Bogotá, Arcángel, Camilo, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, Joaquina, Lagartija Nick, Pedro Antonio Lazaga, Leiva, Alejandro Lerner, Ara Malikian, Kiki Morente y Lucía Ruibal.

No obstante, hay más artistas por confirmar. Con el espectáculo se pretende resaltar "la diversidad de géneros que florecen en Andalucía", desde el flamenco tradicional hasta las expresiones más contemporáneas.

Igualmente, otro de los objetivos es reconocer "la influencia perdurable de la comunidad en la música global"

Será Macarena Moreno y el equipo de la Academia Latina de la Grabación, que encabeza Ayleen Figueras, quien se encargue de la producción ejecutiva. La musical la llevará a cabo Carlos Narea, con la dirección musical de Pablo Cebrión.

El evento será presentado por la Junta de Andalucía y tendrá el patrocinio de la marca de jamón ibérico Enrique Tomás. Todos los fondos recaudados se destinarán al desarrollo musical de Andalucía, indican desde la organización.

El espectáculo forma parte de la estrategia conjunta de la Consejería de Turismo y la Academia Latina de la Grabación.

Ya se celebraron en el pasado año conciertos similares en Cádiz, donde se homenajeó a Paco de Lucía y en Málaga. Ahora, los Grammy Latino vuelven a Sevilla con un elenco que reúne a los mejores artistas españoles del momento.