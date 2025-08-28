Las pensiones de Sevilla, pueblo a pueblo: uno de cada cinco habitantes de la provincia cobra alguna modalidad

Uno de cada cinco sevillanos recibió algún tipo de pensión en el mes de agosto. Según reflejan los datos de la Seguridad Social, fueron un total de 408.475. Son el 20,7 por ciento de la población total de la provincia.

La capital hispalense es la que más número de pensionistas tiene, con más de 145.000. Suponen el 21 por ciento de su población total. Contrasta con Dos Hermanas, donde solo el 14 por ciento de sus habitantes cobró alguna de estas pagas o con Mairena del Aljarafe, donde el porcentaje está en torno al 16 por ciento.

El importe medio de todas las pensiones de la provincia se situó en 1.214,5 euros mensuales. Es una cifra que también va al alza. En concreto, un 4,6 por ciento más que el año anterior.

Como suele ser habitual, la mayoría de ellas, un 57,4 por ciento del total, se correspondieron con la jubilación. Es además por la que más se cobra. La media es de 1.421,5 euros mensuales y también supone un 4,6 por ciento más que el año anterior.

Aunque el crecimiento de lo que se cobra por la pensión media en Sevilla está algo por encima de la media nacional, en torno al 4,4 por ciento, sigue habiendo diferencia.

Importe por encima de la media andaluza

Si bien el importe mensual medio de la pensión en España en agosto es de 1.507,5 euros, en la provincia de Sevilla es de 1.214,35. No obstante, está por encima de la media andaluza, que es de 1.178,97.

Entre todas las provincias, Sevilla es la segunda en la que se cobra más y solo la supera Cádiz, con una media de 1.301,62.

La diferencia respecto al territorio gaditano se nota todavía más en lo que se refiere a la pensión de jubilación.

En este apartado, Sevilla sigue siendo la segunda provincia de Andalucía con un importe medio mayor. Asciende a los 1.421,58 euros. En Cádiz alcanza los 1.548,57. Ambas están por encima de la media andaluza de 1.366,35 euros.

De jubilación, el 57,4%

En total, son 234.395 las personas que recibieron una pensión de jubilación en el conjunto de la provincia de Sevilla. Son el 57,4 por ciento del total.

Del resto de modalidades, la más numerosa es la de viudedad, con 92.293 beneficiarios y un importe medio de 985,06 euros.

Le sigue la pensión de incapacidad permanente. La cobraron 62.829 con un cobro medio de 1.098,01 euros. De la de orfandad se beneficiaron 16.074 personas que recibieron una media de 517,28 euros.

Por último, 2.884 pensiones se han abonado a favor de familiares, con un importe medio de 755,08 euros.

Sevilla aporta el 35%

La división por municipios, donde la Seguridad Social solo ofrece los datos del mes de julio de 2025, refleja que en la capital hispalense se cobraron el 35,8 por ciento de todas las pensiones. La proporción es similar a la población que aporta la capital hispalense al total de la provincia

Recibieron pensiones un total de 145.427 personas en la capital hispalense, un 21 por ciento de su población total. Unas 87.186 correspondieron a jubilación y 35.142 se debieron a viudedad.

Unos 16.192 habitantes de la capital recibieron pensión por incapacidad permanente. Mientras, 5.796 personas se beneficiaron de la de orfandad y unos 1.111 de la que es en favor de familiares.

Dos Hermanas, muy por debajo

En cambio, sí que está algo por debajo de la media la segunda ciudad más poblada, Dos Hermanas, donde sus más de 140.000 personas suponen el 7 por ciento de la población total de la provincia.

En el municipio nazareno se cobraron en el mes de julio un 5 por ciento del total de pensiones de la provincia. Se beneficiaron de ellas 20.877 personas.

Solo el 14 por ciento de su población cobró alguna de las modalidades, lo que la sitúa más de 6 puntos por debajo de la media de la provincia.

También está por debajo la ciudad de Alcalá de Guadaíra, donde cobra una pensión el 18,1 por ciento de su población de 77.000 habitantes.

Utrera, Écija y Los Palacios, por encima

Por su parte, en Utrera, la cuarta ciudad más poblada, la media sí es superior a la de la provincia, pues las 11.291 que reciben una pensión. Esto supone el 21,6 de su población de más de 52.000 habitantes.

Por su parte, llama la atención que pese a ser la sexta ciudad más poblada, Écija es la quinta con mayor número de pensiones, con 9.052 personas, que suponen el 22 por ciento de su población.

Le sigue Los Palacios, con un porcentaje de pensionistas similar del 22 por ciento. Un total de 8.486 personas cobraron alguna de las modalidades en una localidad de 38.577 habitantes. Es la octava ciudad con mayor población.

Menos pensiones en el área metropolitana

Por detrás está Mairena del Aljarafe. Pese a ser la quinta ciudad con 47.898 habitantes, tiene a 7.803 pensionistas. Supone el 16,2 por ciento de su población.

Mientras, en La Rinconada, séptima ciudad más poblada de Sevilla, con 40.162 habitantes, el porcentaje que representan sus 7.268 pensionistas también está por debajo de la de la provincia, en un 18 por ciento.

Dado que en todos los casos el porcentaje de pensionistas por jubilación es el mayor, los datos sugieren un menor envejecimiento en los municipios más cercanos a la capital hispalense respecto a los más alejados.

Sucede también en el caso de San Juan de Aznalfarache, donde las pensiones suponen un 17 por ciento de la población total o en Tomares, con un 15 por ciento de personas que recibieron alguna de estas pagas.

En cambio, en otros como Carmona, más alejado, la décima ciudad con más habitantes, el porcentaje de pensionistas asciende al 23 por ciento de la población. Es incluso mayor en Morón de la Frontera, donde la proporción se eleva hasta el 24 por ciento.