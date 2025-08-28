Descartada "la falta de oxígeno" en la muerte de las aves del parque del Tamarguillo: "Se ha cerrado por prevención"

El Ayuntamiento de Sevilla ha descartado que la falta de oxígeno en el agua esté detrás de la muerte de más de una veintena de aves en el parque del Tamarguillo, donde en los últimos días han aparecido numerosos ejemplares muertos en la laguna artificial.

La delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, explica que el cierre del recinto, decretado este miércoles, responde a un criterio "exclusivamente preventivo" mientras se investiga el origen del suceso.

"Seguimos trabajando en el parque para resolver cuanto antes la situación sobrevenida que ha afectado a numerosos gansos provocándoles la muerte", comenzaba Rincón en un post publicado en su perfil de X (antes Twitter).

"El cierre", aclara, "se ha decretado por prevención, para evitar el contacto de personas con dichos animales hasta que sepamos la causa".

La responsable municipal señala que se han trasladado ejemplares muertos para practicarles la necropsia y se han tomado muestras tanto de aves vivas como del agua de la laguna y del pozo que la abastece.

La hipótesis de un déficit de oxígeno ha sido descartada por los técnicos municipales, ya que peces, tortugas y buena parte de las aves permanecen en perfecto estado.

"Existe gran cantidad de fauna en la laguna y en las praderas que se encuentra en buen estado, por lo que no podemos aventurar ninguna causa específica hasta contar con los resultados de los análisis", subraya la delegada.

Asimismo, el Consistorio ha asegurado que los datos se harán públicos en cuanto se disponga de ellos.

Críticas de la oposición

El episodio, que ha causado inquietud entre los vecinos y usuarios del parque, ha derivado en un nuevo enfrentamiento político en el Ayuntamiento.

El PSOE ha acusado al Gobierno local de negligencia y ha reclamado explicaciones sobre el control del agua en la laguna, planteando que el problema pudiera deberse a una falta de oxigenación o a un estancamiento.

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha exigido conocer si se habían realizado inspecciones recientes de los niveles de oxígeno y otros parámetros de salubridad.

El equipo de gobierno ha respondido de manera contundente a esas críticas. En una nota de prensa difundida este jueves, el Ayuntamiento recalca que todas las actuaciones se están desarrollando "con criterios técnicos y científicos y con total transparencia".

El comunicado recuerda que desde el primer momento se activó un protocolo de seguimiento que incluye la recogida de ejemplares fallecidos, la toma de muestras de agua y la realización de necropsias.

Cierre temporal

Además, insiste en que el cierre del parque es temporal y responde a un principio de prudencia, "hasta contar con plenas garantías de seguridad para la ciudadanía y la fauna".

La delegada Evelia Rincón lamenta que la oposición intente "utilizar un asunto tan sensible como la muerte de fauna en un parque para generar alarma y sembrar dudas sobre el trabajo de los técnicos municipales".

A su juicio, resulta "irresponsable que, en lugar de apoyar la investigación con rigor y prudencia, se busque rédito político a costa de la tranquilidad de los vecinos".

Rincón defiende el "rigor, agilidad y profesionalidad" de la respuesta municipal y ha recalcado que el cierre preventivo "no busca ocultar nada, sino proteger tanto a la ciudadanía como a la fauna mientras se investigan los hechos".

En esa línea, pidió al PSOE que respete el trabajo de los profesionales municipales y de los expertos que están interviniendo. "Sevilla necesita unidad, rigor y soluciones, no ataques partidistas ni declaraciones que solo generan inquietud", concluyó la delegada.

Mientras tanto, el parque del Tamarguillo permanecerá cerrado al público. Por el momento, en palabras del Ayuntamiento, la prioridad es determinar con exactitud la causa de la muerte de los gansos y garantizar la seguridad de los visitantes y de los animales que habitan en este espacio verde del norte de la ciudad.