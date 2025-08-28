La calle Recaredo se suma a la oleada de obras en Sevilla: tres semanas de cortes de tráfico

La calle Recaredo se suma a las más de 200 obras que hay repartidas por toda la ciudad. Ya han comenzado los trabajos para renovar el tramo de la red de saneamiento que hay entre la Plaza Carmen Benítez y la calle San Alonso de Orozco.

Es una más de la decena de intervenciones que Emasesa desarrolla en la ciudad dentro de su programa de conservación, con una inversión de 14,8 millones. La última de ellas también comenzó esta misma semana en la calle Porvenir.

En varias de ellas como sucede con Méndez Núñez, Teodosio o Dueñas, vienen acompañadas de una reurbanización integral del entorno, donde se incorporarán la plataforma única y nuevos árboles.

Otro ejemplo es la de Pagés del Corro, calificada por el Ayuntamiento como la "obra más importante" que ha hecho Emasesa en la ciudad. En este caso se ampliará el acerado y se plantarán casi 100 árboles.

En el caso de la calle Recaredo, los trabajos tienen el único objetivo de "mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento y garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo".

En concreto, se abordará la sustitución de 70 metros de tubería de gres de 300 milímetros de diámetro.

A su vez, se instalarán ocho acometidas domiciliarias, dos pozos de registro y dos imbornales de 0,60 x 0,30 metros.

Mientras, la pavimentación se realizará con aglomerado asfáltico sobre hormigón en la calzada y losa hidráulica en los acerados. Así, se mantendrán las mismas características urbanas de la zona.

El presupuesto de la obra es de 54.719,65 euros. Aunque el plazo estimado de ejecución es de cinco semanas, se estima que los cortes de tráfico se prolongarán tres semanas.

Así quedan los autobuses

Desde este jueves 28 de agosto a las 8:00 quedará restringida la circulación en el sentido Puerta Osario.

Durante este periodo, las líneas 1, C4, A1 y A8 de Tussam se verán obligadas a cambiar sus recorridos en esta dirección.

Se suprimirán, por tanto, todas las paradas ubicadas en este tramo. Por su parte, se habilitarán paradas provisionales en Amador de los Ríos, junto a las de las líneas 24 y 27.

Así, las líneas 1, C4 y A1 seguirán este recorrido antes de seguir con su itinerario habitual: Avenida Menéndez Pelayo, La Florida, Amador de los Ríos, José Laguillo, María Auxiliadora.

Por su parte, el de la línea A8 será el siguiente: Avenida Menéndez Pelayo, La Florida, Amador de los Ríos, Gonzalo Bilbao, María Auxiliadora y Glorieta Cruceiro.