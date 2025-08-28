Apuñalan dentro de un autobús de Sevilla a un hombre de 69 años: el agresor fue reducido por los pasajeros

Un autobús de la línea 14 de Tussam, la empresa pública de transportes urbanos de Sevilla, ha sido testigo de una escena violenta en la que un hombre de 69 años ha sido apuñalado por otro de 58.

En el vehículo se han vivido episodios de mucha tensión, ya que, tal como reflejan los avisos, el agresor también amenazó con el arma blanca al resto de los pasajeros.

Según informan desde Emergencias 112, el agresor sacó un cuchillo y apuñaló en la pierna a otro hombre.

Después, empezó a amenazar al resto de pasajeros con el arma blanca. Finalmente acabó reducido por varias personas que decidieron abalanzarse sobre él.

Los hechos se producían a las 9:11 de la mañana de este jueves, según indican desde el 112. Los primeros avisos se produjeron desde el mismo autobús que circulaba por la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, la continuación de Torneo.

Se dio aviso de la situación a Policía Local y Nacional. Esta última es la que se encarga de la investigación y procedió a la detención del agresor.

Tanto el agresor como el apuñado fueron trasladados al hospital. No obstante, en ambos casos las heridas eran superficiales y no tenían gravedad.

Ahora, será la investigación de la Policía Nacional quien esclarezca los motivos de un suceso que ha impactado a todos los testigos.

Según informa Diario de Sevilla, el agresor tenía algún tipo de trastorno psíquico. Por su parte, la víctima, de 69 años, era un Policía Nacional retirado.