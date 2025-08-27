Casi 1.200 pisos turísticos cancelados en Sevilla desde 2024 por incumplir las normativas

La Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha confirmado que desde 2024 hasta ahora se han cancelado 1.198 pisos turísticos en la provincia de Sevilla. La mayoría de ellos, 1.067, están en la capital.

Es el resultado, explican, de aplicar "medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la Administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos".

Suponen un 11,6 por ciento del total de 10.266 cancelaciones que se han registrado en toda Andalucía en todo este periodo. El 45 por ciento de todas ellas se han registrado en capitales de provincia.

Por encima de Sevilla están Málaga (3.812), Granada (1.807) y Cádiz (1.352). Por detrás están Almería (686), Córdoba (679), Huelva (403) y Jaén (329).

Todas ellas se han producido a instancias de los ayuntamientos de la Consejería "a causa de la normativa urbanística y turística".

Cabe recordar que desde octubre de 2024 en Sevilla está vigente la limitación de los pisos turísticos al 10 por ciento del parque de viviendas total para cada barrio.

Esto suponía que en la mayor parte de Triana y el Centro, ambos con dichos límites ya rebasados, ya no podían proliferar más pisos de este tipo.

Sin embargo, para comenzar la actividad, solo es necesario presentar una declaración responsable en la ventanilla única de la Junta de Andalucía.

Siguen creciendo en zonas saturadas

Así, han seguido creciendo en número incluso en las zonas saturadas. De hecho, en el mismo mes de agosto se han registrado nuevas viviendas de este tipo en calles como Jesús del Gran Poder, Feria o el Pasaje Francos, en el Centro de Sevilla.

A partir de ahí es el Ayuntamiento el que tiene que solicitar a la Junta de Andalucía la retirada de la licencia, que debe estudiar caso por caso si incumplen las normativas.

Para ello, el Consistorio de Sevilla y la Junta de Andalucía firmaron el pasado noviembre un convenio de colaboración para reforzar el intercambio de información.

Ahora mismo, según el registro oficial de la Junta de Andalucía, hay 9.796 viviendas de uso turístico en la capital.

Recientemente, ante la moratoria aplicada por Málaga para frenar la creación de pisos turísticos durante tres años, el alcalde, José Luis Sanz, ha indicado que no puede tomar esa decisión en Sevilla debido a la modificación del PGOU que se hizo en 2022.

Es por ello, que reclamaba a la Junta de Andalucía un decreto "mucho más duro", como el que funciona, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.