Identifican al joven de 22 años que se hizo viral al hacer parkour en las azoteas del Centro de Sevilla

Fragmento del vídeo en el que el joven hacía parkour por los tejados de Sevilla. E. E. Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha identificado a un joven de 22 años que se hizo viral con un vídeo en el que hacía parkour en varias azoteas del Centro de Sevilla.

Según informan desde el canal de emergencias municipal, varios agentes se han personado a las 12:00 de este miércoles en su vivienda de la capital hispalense. Ahora se instruirán las diligencias oportunas.

El vídeo en cuestión ya ha sido eliminado de las redes sociales, pero alcanzó mucha popularidad en varias horas.

En él aparecía este sevillano de 22 años junto a otros jóvenes. Se dedicaban a hacer parkour por varias azoteas privadas del Centro de Sevilla.

En las redes sociales se generó mucha alarma social, no solo por el peligro para los implicados. Muchos usuarios cuestionaron el hecho de que la práctica se realizara en zonas privadas.

En el vídeo, los jóvenes relataban su periplo por los tejados de Sevilla en busca de nuevos desafíos. De repente, hubo un salto que les llamó la atención, pero antes de intentarlo comprobaron si era posible salir de allí.

Junto al joven localizado por la Policía Local, tal como el mismo contaba en el vídeo, había "un grupo de colegas alemanes muy locos", que no han sido identificados.

En el transcurso del vídeo incluso aparecía una vecina en el edificio, que les recriminaba la práctica y les pedía que se fueran a su casa.

Ahora, tras ser identificado, este joven sevillano se enfrenta a una investigación, ya que se han instruido diligencias.

La disciplina del parkour consiste en trasladarse de un punto a otro de la manera más sencilla y eficiente, adaptándose al entorno, únicamente con la ayuda del cuerpo.

En ocasiones, los que lo realizan acaban probando saltos en ubicaciones donde hay peligro de caída como ha sucedido ahora con las azoteas del Centro de Sevilla.