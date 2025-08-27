Cierran el Parque del Tamarguillo en Sevilla por la aparición de 20 aves muertas en dos días

Gansos en la laguna del Parque del Tamarguillo. E. E. Sevilla

El área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla ha decidido cerrar temporalmente el Parque del Tamarguillo. Es la medida adoptada tras la aparición de más de 20 gansos muertos en su laguna en un espacio de dos días.

Por el momento, la decisión es provisional y preventiva. Estará clausurado hasta que los análisis determinen la "causa exacta de la muerte". Es parte del protocolo de prevención y seguridad activado.

Tal como indican desde el Ayuntamiento, se van a recoger muestras y se realizarán necropsias a las aves. Para ello se mantiene un "contacto permanente" con la Junta de Andalucía.

Pese a la muerte de más de 20 gansos en dos días, señalan que la mayor parte de los ejemplares que residen en la laguna presentan un buen estado.

De hecho, añaden que la laguna del Tamarguillo presenta "un correcto estado de conservación, con aportes regulares de agua".

La delegada del área de Parques y Jardines, Evelia Rincón, se ha desplazado al Parque del Tamarguillo para comprobar la situación.

"Criterio de prudencia"

Desde allí, ha insistido en que "el cierre del parque responde exclusivamente a un criterio de prudencia y protección de la ciudadanía".

Fuentes municipales indican que la vigilancia en 14 parques de la ciudad, entre los que se encuentra el Parque del Tamarguillo, se reforzó desde febrero. Tienen dispositivos de seguridad 24 horas.

Se incorporó a dos patrullas adicionales para fines de semana y festivos que trabajan de 9:00 a 21:00. Además, ya había un dispositivo de cinco patrullas y diez vigilantes en horario nocturno de 21:00 a 8:30.

El refuerzo de la vigilancia no ha impedido la muerte de estos más de 20 ejemplares de gansos en el Parque del Tamarguillo.

Antecedentes en el Parque de María Luisa

Se unen a las cinco crías de pato que fallecieron en el Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa, un lugar en el que el verano pasado ya murieron tres patos y once cisnes.

En aquella ocasión, la investigación concluyó que el agua presentaba un buen estado y que todo se debió a una disputa entre los animales.

Ahora, están en marcha sendas investigaciones para aclarar qué ocurrió tanto en el Parque del Tamarguillo como en el de María Luisa.

Respecto a los gansos del primero de los parques, el concejal del PSOE, Juan Tomás de Aragón, apuntó a un "posible acto vandálico aprovechando el abandono y la falta de vigilancia en los parques y jardines municipales".

"Los parques son patrimonio común de la ciudad y no pueden seguir siendo escenario de abandono ni de ataques contra la fauna", insistía el edil socialista en contra de la versión municipal que recuerda el refuerzo de la vigilancia en dicho parque desde el mes de febrero.