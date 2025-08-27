Los Bonos Consumo, una fuente de "nuevos clientes" para las tiendas de los barrios de Sevilla: "Funcionan y hay más ventas"

Los Bonos Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, con una inversión para este año 2025 de más de un millón de euros, se han convertido en un balón de oxígeno para los pequeños negocios. Tras varias ediciones en marcha, los establecimientos adheridos destacan no solo el aumento en las ventas, sino también la llegada de nuevos usuarios.

"Conseguimos muchos clientes nuevos", reconocen a EL ESPAÑOL de Sevilla desde Droguería Las Niñas, presentes en San Jerónimo y en Sevilla Este. Este negocio participó en la campaña del año pasado y ha vuelto a solicitarlo en 2025 porque, como reconoce, la iniciativa les vino "muy bien".

El delegado de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha presentado esta semana la nueva edición de la campaña, en la que el Gobierno municipal ha invertido 1,15 millones de euros.

La partida presupuestaria está repartida en dos fases: septiembre y diciembre (575.000 euros para cada una). Con ello, el Consistorio prevé un impacto económico de 2,8 millones de euros en el comercio local, una cifra que refleja el peso que la medida ha adquirido en los últimos años.

"Los bonos demuestran la confianza del comercio local en una iniciativa municipal que impulsa las ventas y ayuda al bolsillo de las familias", explicó Pimentel.

Según defendió, el Ayuntamiento seguirá "trabajando con firmeza" para "fortalecer" el comercio de proximidad y "dinamizar" la economía de los barrios sevillanos.

Los comercios

En el caso de Maspapeles, una de las papelerías más reconocidas de la ciudad ubicada en la calle Zaragoza, la experiencia también ha sido positiva. "Para el consumidor es algo muy beneficioso", asegura su responsable.

Si bien reconoce que "la primera vez fue mucho mejor que en las ocasiones siguientes porque el bono era de mayor precio", insiste en que continúan solicitando la adhesión porque "funciona y hay más ventas".

La misma sensación comparten en Droguería Las Niñas, un comercio de toda la vida con locales en la calle Navarra (San Jerónimo) y Sevilla Este.

Desde este establecimiento explican que gracias al bono llegaron "muchos clientes nuevos, sobre todo a la tienda de Sevilla Este", lo que les ha animado a repetir este año. "Estamos contentas porque ya nos ha llegado el correo y sabemos que hemos entrado en los nuevos bonos", confirman.

"La gente consumió muy bien el bono, se acabó en una hora", aseguran desde Eguia moda infantil-flamenca, en la calle Asunción.

Estos testimonios reflejan cómo la campaña logra un doble efecto: dinamiza el consumo en los barrios y permite a los vecinos obtener productos con un descuento notable.

En esta edición, cada bono cuesta 15 euros al ciudadano pero tiene un valor real de 25 euros en el establecimiento, ya que el Ayuntamiento aporta los diez euros restantes.

Reparto por distritos

El interés de los negocios por adherirse a la iniciativa es amplio y diverso. En total, se han inscrito 560 comercios de Sevilla, con especial concentración en el Centro-Casco Antiguo, que suma 162 (28,9 por ciento del total).

Le siguen Triana, con 72 (12,9 por ciento); Macarena, con 61 (10,9 por ciento); y Nervión, con 54 (9,6 por ciento). En menor medida aparecen distritos como Norte (38 negocios), Los Remedios (37), Sur (28), San Pablo-Santa Justa (25) y Cerro Amate (22).

En Este-Alcosa-Torreblanca se han registrado 44 (7,9 por ciento), en Bellavista-La Palmera 16 (2,9 por ciento) y en Cartuja solo uno (0,18 por ciento).

2 de septiembre

A partir del próximo 2 de septiembre a las 9:00 horas, los sevillanos podrán comprar los bonos a través de la plataforma habilitada hasta agotar existencias.

Ese mismo día, desde las 16:00 horas, podrán canjearse en los establecimientos adheridos. El plazo de uso se extenderá hasta el 1 de octubre, fecha límite para utilizarlos. Una vez pasada esa jornada, los bonos caducarán y no se podrá recuperar el dinero invertido.