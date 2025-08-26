Nuevas obras en el Alcázar de Sevilla: cinco meses para restaurar la entrada por el Patio de Banderas

La fachada del Apeadero del Alcázar de Sevilla E. E. Sevilla

Las obras para restaurar la fachada del Apeadero arrancan la semana que viene. Es la puerta de entrada al Alcázar por el Patio de Banderas. Según fuentes municipales, requería una intervención urgente por las numerosas deficiencias que presentaba su estructura.

Para ello, se solicitó una subvención al Gobierno dentro de su programa del 2 por ciento cultural. Sin embargo, el Ministerio de Transportes la rechazó, por lo que se llevará a cabo con fondos del Ayuntamiento.

La intervención, ha sido adjudicada a la UTE Estudio y Ejecuciones, por 215.330,73 euros. La obra se ejecutará en un plazo de cinco meses si todo va según lo previsto.

El proyecto, aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla contempla la restauración integral de todos los elementos arquitectónicos que conforman la fachada del Apeadero.

También contempla, según fuentes municipales "su dignificación estética y patrimonial", ya que el trabajo irá más allá de la restauración y se abordarán tareas de conservación.

La obra se enmarca dentro de una estrategia general que pretende recuperar todas sus estancias y que presenten un aspecto parecido al original.

Según han defendido en diversas ocasiones, muchas de ellas presentaban un "deplorable" estado de mantenimiento tras "años de abandono".

A juicio de Juan Bueno, delegado de Hacienda, el Real Alcázar "durante demasiado tiempo se ha visto relegado a un segundo plano".

"Merece actuaciones a la altura de su valor histórico y patrimonial, y con esta intervención damos un paso decisivo para garantizar su preservación", ha añadido.

Rehabilitación del Salón Alto

De forma paralela a la restauración de la fachada, el Ayuntamiento de Sevilla confirmó a inicios de agosto que también realizaría una intervención integral en la Sala de Exposiciones del Salón Alto del Edificio del Apeadero. Se pretende así revertir el "alarmante estado de deterioro" en el que se encuentra.

Según los informes técnicos tiene "graves daños estructurales provocados por la acción de xilófagos, la humedad, la falta de mantenimiento de las cubiertas y la obsolescencia de las instalaciones". La inversión será de dos millones de euros.

Dichas intervenciones se unen a la oleada de obras de los últimos años. Algunas están en marcha como la restauración del Cenador de Carlos V, la rehabilitación de la Casa del Inglés

En cambio, otras como los trabajos de conservación y mantenimiento del pasillo que conecta el Patio de las Muñecas con el Jardín del Príncipe, ya han terminado. Lo mismo sucedió con la restauración del Estanque de Mercurio, aunque está pendiente la de la escultura central que data del año 1.576.