Aparecen muertas varias aves en un estanque del Parque de María Luisa de Sevilla: se investigan las causas

Una de las aves muertas del Parque de María Luisa. E. E. Sevilla

Cinco patos y una paloma han aparecido muertos este domingo en el Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa.

Han sido varios los usuarios que han compartido por las redes sociales vídeos del estado de este espacio con los animales sin vida.

"Cinco patitos y una paloma muertas en el Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa de Sevilla. Aparte del agua sucísima que hasta los nuevos cisnes se han querido ir a otro sitio más limpio", denunciaba uno de ellos.

Fuentes municipales aseguran a EL ESPAÑOL de Sevilla, que el servicio municipal zoosanitario ya está estudiando las causas.

En las próximas horas se le realizará una necropsia a los animales muertos para ver qué ha podido pasar.

5 patitos y una paloma muertas en el Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa de Sevilla. Aparte del agua sucísima que hasta los nuevos cisnes se han querido ir a otro sitio más limpio...@Ayto_Sevilla @jlsanzalcalde @eveliarincon @SevillaSeMuere #parquesyjardines pic.twitter.com/FmfVrB4UyI — Pptxo (@Pptxo) August 24, 2025

No obstante, sobre el estado del agua, aseguran que el estanque se limpió el pasado mes de julio y está en mantenimiento.

Antecedentes en 2024

No es el único hecho de estas características que sucede en este estanque. En julio de 2024 aparecieron muertos tres patos y once cisnes, ocho de ellos crías.

En aquella ocasión, se concluyó que el estado del agua era bueno y no causó la muerte de las aves.

Todo apuntaba a que se debió a un enfrentamiento entre las mismas. Se barajó que uno de los cisnes mayores hubiese matado a sus compañeros de estanque. Había muchas plumas en la zona.

Pese a ello se procedió a vaciar el estanque y a desalojar al resto de animales que allí se encontraban. No regresaron hasta que se concluyó el análisis.

Desde Pacma Sevilla se han hecho eco de la muerte de los animales. "Un año después...mismo sitio, siguen las muertes... Vergüenza de la gestión de Parques y Jardines", han dicho a través de las redes sociales.

No obstante, desde el Ayuntamiento insisten en que el estanque ya había sido limpiado el pasado mes de julio dentro del proceso de revisión de estanques de toda la ciudad.

Habrá que esperar, por tanto, a que concluya la investigación para conocer el motivo de la muerte de estas aves en un estanque donde ya sucedieron hechos similares el pasado 2024.