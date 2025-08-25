Los aparcamientos, el punto negro del estreno del Betis en La Cartuja: la mitad de las reservas quedaron vacías

El estadio de La Cartuja, en el partido del Betis ante el Alavés. E. E. Sevilla

La mitad de los aparcamientos con reserva habilitados para los partidos del Betis en La Cartuja se quedaron vacíos el día del estreno. Fue el punto negro del plan de movilidad que ha diseñado el club con las instituciones para reducir al mínimo las afecciones al tráfico en una zona acostumbrada a sufrir colapsos cuando hay un evento.

En total, había 2.594 plazas disponibles, que fueron reservadas en su totalidad a través de la aplicación oficial del club. Sin embargo, solo lo usó en torno al 50 por ciento. Hubo 732 coches en la P7 Norte, 731 en la P7 Sur y 1.131 en la P8.

Es por ello, que el propio Betis ha pedido "a todos los aficionados responsabilidad en el uso de estas plazas y que sólo se lleve a cabo la reserva en el caso de que vaya a ser utilizada".

Fueron muchos los usuarios de estas plazas que hicieron pública su satisfacción con estos aparcamientos. Aunque a la ida se produjeron colapsos, especialmente en la entrada de la SE-20, en la vuelta la situación fue diferente.

"Yo tenía reservado el sitio en el P-Norte y, la SE-20 con la Guardia Civil controlando a la salida. Ya digo que en 25 minutos estaba en mi casa", decía Fran Ortega en la red social x. que se desplazaba hacia Alcalá de Guadaíra.

10.000 personas en autobús

En total, fueron 54.646 personas las que presenciaron el estreno del Betis en La Cartuja. Una gran mayoría de ellos usó el transporte público. Eran gratuitos a la vuelta tanto los autobuses de Tussam como el Cercanías.

Más de 10.000 aficionados cogieron el autobús. Unas 5.610 personas volvieron en el C1 (1.280 viajeros), el C2 (1.150) y el 2 (900) viajeros, todos ellos con vehículos de refuerzo.

En la lanzadera hacia Blas Infante se montaron 1.540 personas a la vuelta. Otros 440 emplearon la que llevaba a Sevilla Este, mientras que 300 optaron por la de la Barqueta.

En estos casos, sí que se registraron críticas en redes sociales por el tiempo de los desplazamientos. Muchos de los que optaron por el C2 tardaron cerca de una hora en llegar a Triana, uno de los barrios más cercanos, por el intenso tráfico de la calle Américo Vespucio.

En cambio, la lanzadera hacia Blas Infante discurrió por Camino de los Descubrimientos y registró menos colapsos hasta la llegada a Torre Sevilla.

El Cercanías, también para Sevilla capital

Mientras, la satisfacción fue generalizada con el Cercanías, el medio preferente para los socios que residen en el entorno de Santa Justa, San Pablo o Nervión. También de los que viven en pueblos como Utrera, Lora del Río o en la zona del Virgen del Rocío. Todas ellas conectan con la línea C-1.

Unos 2.000 aficionados llegaron al estadio en la línea C-2 que conecta con La Cartuja. A la vuelta se subió más público, unas 2.500 personas. Luego, unos 800 se montaron en la línea C-1 hasta Utrera, mientras que 180 se dirigieron hacia Lora del Río.

Dichos datos demuestran que la mayoría de los usuarios del Cercanías residen en la ciudad o bien optaron por estacionar sus vehículos cerca de Santa Justa para desplazarse a sus pueblos.

Tanto a la ida como a la vuelta se observó en las inmediaciones del estadio un gran número de personas que optó por desplazarse a pie. También en patinete y en bicicleta, con zonas reservadas para el estacionamiento junto al recinto.

El aparcamiento de motos, lleno

También tuvieron mucho protagonismo las motos, que pueden circular por las zonas donde la movilidad únicamente está permitida al transporte público. La amplia zona de estacionamiento con 3.000 plazas junto al rocódromo estaba completamente llena al inicio del partido.

Zona de aparcamiento reservada para motos en La Cartuja. E. E. Sevilla

El cóctel de la diáspora bética a La Cartuja se completó con los 110 autobuses de las peñas procedentes de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Badajoz y Cáceres y que también tenían una amplia zona de estacionamiento.

Zona de estacionamiento reservada para autobuses en La Cartuja. E. E. Sevilla

Desde el Betis insisten en que se trata de un "plan vivo". Aseguran que seguirán trabajando con las administraciones para mejorar más detalles de cara a los siguientes partidos una vez conocidos los datos del comportamiento del público en el estreno.