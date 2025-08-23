Más allá del Metro y la Plaza Nueva: las obras que se encontrarán los sevillanos a la vuelta de las vacaciones

Los sevillanos que han regresado de sus vacaciones o los que esperan a septiembre para escaparse pueden comprobarlo a simple vista. Sevilla está levantada. Es una sensación que se deriva de las más de 200 obras que se reparten por todos los barrios de la ciudad.

En varias ocasiones, el alcalde, José Luis Sanz, ha insistido en pedir "perdón a los sevillanos" por las molestias que "están ocasionando todas estas actuaciones". Eran necesarias, según explica, porque la ciudad "llevaba muchos años abandonada".

La apuesta de este verano es superior a la del 2024, cuando se anunció una "avalancha" de 60 obras. Para ello hubo que esperar a cerrar el presupuesto, sin apoyo de la oposición, con el mecanismo de la cuestión de confianza.

En este 2025, con las cuentas disponibles desde enero, se han programado 200 actuaciones. Están distribuidas por todos los barrios de la ciudad. Es un hecho en el que ha hecho hincapié el alcalde, porque, según dice, "siempre nos acordamos de la Plaza Nueva o de la calle Zaragoza".

Por supuesto, la de la Plaza Nueva será una de las más llamativas. El alcalde confirmaba esta semana que la segunda fase de la intervención para recuperar su aspecto historicista comenzará en septiembre, cuando muchos vuelvan de las vacaciones.

Su finalización está prevista para la primavera de 2027, pero se intentará que no afecten a la Semana Santa ni a la Feria.

Un estilo único para el Centro

En la Plaza Nueva habrá otra novedad. Muchos no se habrán percatado durante el verano. Los coches vuelven a circular por la calle Granada y la propia Plaza Nueva.

Es la consecuencia de las obras de reurbanización de la Cuesta del Rosario, que pasará a ser de plataforma única en su mayor parte. Es una de las líneas que está siguiendo el Ayuntamiento en sus obras del Centro, donde busca el mismo estilo que ya se aplicó en la calle Zaragoza. También se recuperará el adoquín de Gerena.

Lo mismo se está aplicando en la calle Méndez Núñez con obras en marcha desde el 20 de julio y donde también se incorporarán 20 árboles.

Estas dos obras se enmarcan dentro de los planes de Emasesa para renovar las redes de abastecimiento. Paralelamente, se aprovecha para cambiar el aspecto de las calles y adaptarla a un único estilo, como también se hace en Teodosio y Santa Ángela de la Cruz.

Obra histórica de Emasesa

La empresa municipal de aguas también afronta desde este mes de agosto la obra más importante de su historia. Se invertirán 7,7 millones de euros para transformar la calle Pagés del Corro durante un año y medio.

Se ampliarán las aceras, se renovará el alumbrado público y se incorporarán 95 árboles a una de las arterias más largas de Triana.

Por su parte, las obras del Metro siguen avanzando. En Pino Montano, con el esqueleto de la primera estación levantado ya se excava bajo tierra. Mientras se construye, el viaducto sobre la SE-20 para conectar el ramal técnico con los primeros metros del suburbano.

Más obras de tranvibús

En la Macarena se dan los primeros pasos del subtramo 3, pero garantizando el acceso al hospital. Otra novedad es que ya no habrá obras del tranvibús, ahora en pruebas, entre Sevilla Este y Santa Justa. Para que entre en servicio, previsiblemente, habrá que esperar hasta finales de septiembre.

No obstante, en septiembre, según informaba Diario de Sevilla, pueden empezar las obras del otro tramo, el que va de Santa Justa al Duque. Su obras, con un plazo de 10 meses, ya han sido adjudicadas.

En septiembre, seguirán en obras los Jardines del Prado de San Sebastian. Acaban de iniciar la tercera fase de un plan integral que pretende recuperar sus zonas más degradadas.

Además, del Centro y Triana y de proyectos estratégicos como el de la fábrica de Altadis y la construcción de nuevos barrios en Palmas Altas o la Cruz del Campo, las reurbanizaciones llegan a todos los barrios.

De Bami a la Macarena

Un ejemplo es la de la calle Rafael Salgado, uno de los centros neurálgicos de Bami, donde se pretende renovar el firme y mejorar la accesibilidad peatonal.

Es lo mismo que se está haciendo en la Plaza de la Fuensanta de Sevilla Este, o en la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell, en Cerro-Amate.

También hay obras en las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; en la avenida de los Conquistadores de San Pablo-Santa Justa o en la calle Júcar, de Bellavista-La Palmera.

Del mismo modo, se está actuando para mejorar el estado del carril bici en el Distrito este y se sigue avanzando con un nuevo tramo de carril bici en Los Bermejales.

Asfaltados

La preocupación municipal también se centra en el asfaltado de las calles. En las próximas semanas se renovará en vías como la calle Gaspar de Alvear de la Macarena o la calle Corvina de San Jerónimo. Lo mismo se hará, en la avenida República de China de Sevilla Este, entre otras muchas.

También habrá obras para mejorar el acerado de la calle Don latino de Híspalis de Miraflores y de la calle Águila Perdicera del Cerro-Amate. Igualmente, en Triana se actuará sobre el pavimento de las calles Juan Pablo I y Vincent Van Gogh.

Además, dentro de un proyecto de rehabilitación integral de 144 viviendas, ya han empezado las obras para la reurbanización de la Plaza de las Terreras de Los Pajaritos.

Son solo algunas muestras de lo que se encontrarán los sevillanos a la vuelta de las vacaciones, una Sevilla levantada, con más de 200 obras en marcha repartidas por todos los barrios.