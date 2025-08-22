Todo lo que puedes hacer este fin de semana en Sevilla: conciertos, visitas teatralizadas y cine de verano

El calendario cultural de Sevilla continúa desplegando una amplia oferta de ocio para los días previos a la recta final del verano.

Este fin de semana, del viernes 22 al domingo 24 de agosto, la ciudad propone alternativas que combinan patrimonio, música y cine al aire libre, en escenarios donde las noches cálidas encuentran su mejor compañía en la cultura.

Desde los jardines del Real Alcázar hasta el Patio de la Diputación, el público podrá elegir entre experiencias tan diversas como un concierto bajo las estrellas, una visita nocturna teatralizada o una proyección de cine en pantalla gigante.

El Real Alcázar mantiene hasta el 20 de septiembre su tradicional ciclo de Noches en los Jardines, un programa consolidado en la agenda estival sevillana que, cada año, invita a disfrutar de la música en un marco incomparable.

Bajo las luces tenues que iluminan uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, artistas nacionales e internacionales interpretan repertorios que conectan con la historia y la identidad del recinto: desde flamenco hasta música clásica, pasando por el jazz, el fado o el barroco.

En esta edición, los sonidos mediterráneos también tienen su protagonismo, como sucederá este viernes 22 de agosto con la actuación de Iman Kandoussi, que presentará Cantos de la media luna (Muwashaha entre Damasco y Córdoba) / Nombres de Mujer.

El concierto comenzará a las 22:30 horas en los Jardines del Alcázar y las entradas, a un precio de 7 euros, se encuentran disponibles en la web oficial del ciclo.

Teatro

Quienes prefieran sumergirse en la historia del propio palacio también encontrarán una cita indispensable con las Visitas Nocturnas Teatralizadas, que el Real Alcázar organiza cada jueves y viernes hasta octubre.

Este año, el guion firmado por Alfonso Zurro y la colaboración de la compañía Teatro Clásico de Sevilla transportan al espectador al siglo XVI para revivir uno de los acontecimientos más relevantes que acogió el monumento: la boda imperial entre Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526.

Durante 75 minutos, el público recorre las estancias del recinto al caer la noche, con un formato que combina rigor histórico y puesta en escena teatral. Una oportunidad de contemplar el palacio desde una perspectiva distinta, en la que se entremezclan la ficción y la memoria.

Cine al aire libre

El cine, por su parte, sigue reclamando su espacio durante las noches estivales, y en Sevilla lo hace con la propuesta Asómate al Patio, que cada verano transforma el Patio de la Diputación en una gran sala a cielo abierto.

Entre el 25 de junio y el 7 de septiembre se proyectarán un total de 75 películas que recorren diferentes géneros y estilos: desde grandes estrenos de la última temporada hasta títulos de autor reconocidos en festivales internacionales.

Este fin de semana se ofrecen tres sesiones consecutivas que permitirán a los amantes del séptimo arte viajar a través de historias europeas recientes.

El viernes 22 de agosto se exhibirá la cinta francesa La receta perfecta, mientras que el sábado 23 será el turno de la producción italiana Diamanti.

La programación del domingo 24 se reserva para Grand tour, película portuguesa que se proyectará en versión original subtitulada al español. Todas las proyecciones comienzan a las 22:00 horas.

Con estas propuestas, Sevilla se reafirma como un escenario abierto donde la cultura se adapta a la época estival para ofrecer experiencias únicas.

Ya sea en el recogimiento de los jardines históricos, en la evocación teatral de un pasado imperial o en la comunión colectiva frente a la gran pantalla, el fin de semana brinda opciones para todos los públicos y gustos.