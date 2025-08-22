La Avenida de la Constitución estrena toldos en la recta final del verano

La Avenida de la Constitución, una de las arterias peatonales más concurridas de la ciudad de Sevilla, cuenta desde la pasada madrugada con toldos para aliviar las altas temperaturas registradas durante este verano.

José Luis Sanz reconoció la semana pasada que "desgraciadamente" han llegado tarde, pero que la instalación de los toldos se ha podido desarrollar después de superar "muchas complejidades" a lo largo del proyecto.

Además, destacó las dificultades técnicas, entre ellas el estudio para el cambio de farolas en la avenida, una opción que implicaba "un coste económico brutal". Por ello, se optó por un proyecto que utiliza enganches en edificios protegidos, lo que ha provocado el retraso en la instalación.

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado esta iniciativa en un post difundido a través de sus redes sociales donde ha destacado que "por primera vez en décadas, esta arteria de la ciudad cuenta con toldos para combatir los días de calor más intenso".

Sin embargo, esta medida no ha sido aplaudida por todos los sevillanos. "68 metros de toldo, tapando más al tranvía que al peatón que circula por los bordes de la calle e invadiendo el carril bici", se puede leer en respuestas al post del Ayuntamiento.

Retrasos

El montaje de las infraestructuras para la colocación de las lonas comenzó el 4 de julio. Sin embargo, en aquel momento ya iban con retraso, ya que la idea inicial era comenzar con el montaje pasada la Semana Santa, tal y como hizo público Urbanismo.

Al respecto, el primer edil ha subrayado la complejidad del proyecto dado que en esta vía emblemática "no se puede realizar cualquier tipo de instalación".

El regidor ha reconocido que los toldos "van a llegar tarde", tras un proceso marcado por "muchas complejidades" técnicas y administrativas.

Según ha explicado, inicialmente se planteó el cambio de farolas para la instalación, pero el elevado coste económico llevó a optar por un sistema de enganches en edificios protegidos, lo que ha provocado retrasos.

Toldos licitados en 2024

La colocación de toldos en la Avenida de la Constitución es un proyecto que se viene arrastrando desde 2024, cuando el Ayuntamiento anunció su instalación a principios de verano para, en septiembre, reconocer que no habían llegado a tiempo.

La iniciativa en aquel entonces ya estaba licitada, pero desde el Consistorio informaron de que la obra era más compleja de lo que se pensaba en un principio.

"Suponía acometer reformas en los soportes, que serían las farolas. Había que hacer una obra que habría retrasado los toldos a finales de octubre. Pensábamos que no tenía ningún sentido", dijo Sanz. En cualquier caso, el alcalde garantizó que estarían colocados en el verano de 2025.