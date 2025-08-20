El verano intensifica la lucha contra el narco en los pueblos de Sevilla: desmantelan un clan familiar de diez personas

La Guardia Civil, en un registro contra el menudeo de droga en Lora del Río. E. E. Sevilla

La Guardia Civil está aprovechando el verano para intensificar la lucha contra el narcotráfico en Sevilla. Especialmente se está trabajando contra el menudeo, según indican, consiguiendo desactivar varios puntos de venta que generaban alarma social en varios de los pueblos de la provincia.

La última de las operaciones se ha desarrollado en Lora del Río, donde se ha desmantelado un clan familiar en el que trabajaban diez personas. Todos los integrantes han sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.

Desde la Guardia Civil aclaran que fue un trabajo arduo que se prolongó durante nueve meses y que necesitó diferentes registros domiciliarios.

Distribuían la mercancía a través del método conocido como tele-coca. Así se concertaba el lugar de venta que deseaban los consumidores y uno de los miembros del grupo se desplazaba con celeridad para no dejar rastro.

Además, disponían de un punto de venta al que también se desplazaban los consumidores. No solo desde Lora del Río sino también desde localidades cercanas. Además, en ocasiones se utilizaba dicho domicilio como fumadero de heroína.

Todo ello propició que los drogodependientes se acumulasen en la zona. Se propició un gran trasiego que generó alarma social en el pueblo.

Los registros permitieron intervenir grandes cantidades de droga, fundamentalmente heroína, ya preparada para la venta. También tenían herramientas para su preparación, dispositivos móviles y dinero en efectivo.

Más operaciones en Lora del Río y El Cuervo

No es la única operación que se ha desarrollado recientemente en Lora del Río. A finales de julio se detuvo a doce personas que también vendían droga por el método de tele-coca.

Además, se les intervino más de 25 kilos de marihuana, casi medio kilo de cocaína y otras drogas sintéticas, así como armas de fuego.

Por otro lado, también se ha desarrollado otra operación similar en los límites de la provincia de Sevilla, en El Cuervo.

Allí, el Puesto de la Guardia Civil de Lebrija tras varias indagaciones, consiguió detener a un hombre que transportaba cocaína ya preparada para la venta. Llevaba cerca de 1.000 euros en efectivo en billetes fraccionados.

También en Villamanrique

Tal como indican desde la Guardia Civil "este tipo de intervenciones forma parte de una estrategia sostenida por los distintos municipios de la provincia de Sevilla".

El objetivo es doble. Por un lado se busca frenar el tráfico de droga a menor escala. Por otra, se persigue reforzar la seguridad ciudadana debido a la alarma social que generan estas actividades.

Sin ir más lejos, el pasado domingo también se confirmó la detención de cinco personas en Villamanrique de la Condesa, que vendían cocaína en las inmediaciones de un parque infantil.

Las actividades de este grupo criminal habían generado mucha preocupación en el pueblo y también necesitó varios meses de investigación por parte de los agentes de la Guardia Civil.