Se activa la cuenta atrás para la transformación de las Tres Mil Viviendas: en busca de financiación para la segunda fase

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la Consejera de Fomento, Rocío Díaz, en su última visita a las Tres Mil Viviendas. E.E. Sevilla

La transformación de la barriada Martínez Montañés de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, la que se conoce como Las Vegas, ya está en marcha.

Es el plan anunciado desde que en el pasado octubre un tiroteo con armas de guerra se colara en los telediarios de toda España y generara una alarma social sin precedentes.

Durante meses se sucedieron las macrooperaciones contra el narcotráfico con hasta 300 agentes cercando el barrio. Se incautaron decenas de plantaciones indoor de marihuana.

Meses después apareció un kalashnikov en uno de esos pisos, pero no se confirmó que fuera el empleado en el famoso tiroteo.

En esos días de octubre, el alcalde, José Luis Sanz, planteó la posibilidad de derribar bloques vacíos, donde solo había plantaciones de marihuana, para reurbanizar parte de la zona.

Para ello era necesario, negociar con AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), la propietaria de los inmuebles.

El plan se presentó el pasado mes de julio. Se derribarían cuatro bloques y se construirían otras 92 nuevas. Además habría otras 512 para rehabilitar los pisos más degradados.

Orden publicada en el BOJA

Es ahora, cuando la Junta de Andalucía ha publicado la orden de delimitación en el BOJA para la intervención integral en la barriada Martínez Montañés.

Se activa, por tanto, la cuenta atrás para transformar un barrio en el que el 95 por ciento de la población está "normalizada" y solo el 5 por ciento se dedica a actividades ilícitas, según indican desde el Comisionado para el Polígono Sur, la entidad que mejor conoce la zona.

Según indican desde la Consejería de Fomento, dicha orden permitirá al Gobierno andaluz captar más fondos y completar el "proyecto social" planteado.

Cinco millones para la primera fase

El dinero de la primera fase, cerca de cinco millones de euros, ya está garantizado, con cargo a fondos propios y fondos europeos Feder en Andalucía 2021-2027.

En esta parte de la actuación se construirán 30 nuevas viviendas públicas en un edificio ahora clausurado. Se licitarán los trabajos entre finales de 2025 y 2026.

También se rehabilitarán 80 viviendas. Se reformarán cocinas y baños, se sustituirán redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad. Además, se repararán los pavimentos.

Además, se realizarán otras actuaciones en las zonas comunes de 432 viviendas. Habrá nuevos espacios públicos, como instalaciones deportivas.

Se buscan ocho millones

Mientras, se buscan fondos para la segunda fase una vez lanzada la orden de delimitación en el BOJA. Se necesitan ocho millones de euros.

Entre otras opciones, la Junta baraja acogerse al programa de ayudas de erradicación de zonas degradadas, el chabolismo y la infravivienda con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

En la segunda fase, destinada a los conjuntos cinco y seis de Martínez Montañés, se construirán otras 62 viviendas. Se actuará en otros tres bloques actualmente clausurados.

Los nuevos pisos serán para familias cuyos hogares estén en un avanzado estado de deterioro. No cumplen, por tanto, los requisitos de habitabilidad. Cuando se concrete el traslado de los vecinos, sus edificios serán demolidos.

La última parte del plan será realizar modificaciones urbanísticas para transformar las zonas liberadas en zonas verdes abiertas a la carretera Su Eminencia.

Los primeros pasos ya están dados. Lo primero será licitar la primera parte de las actuaciones entre finales de 2025 y 2026, según indican desde Fomento, para que puedan comenzar unas obras destinadas a cambiar la realidad social del barrio más degradado de Sevilla.