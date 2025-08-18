Dos heridos en la Alameda de Sevilla por la caída de una rama de grandes dimensiones de un árbol

Lugar sobre el que cayó la rama del árbol en la Alameda de Sevilla. E. E. Sevilla

Dos personas han resultado heridas al caer la rama de un árbol de grandes dimensiones sobre la Alameda de Sevilla.

Sucedió durante la madrugada del domingo al lunes, cuando las terrazas de muchos de los bares que hay en esta zona se encontraban llenas. Los afectados tenían 29 y 31 años y sufrieron lesiones leves.

En el lugar se personaron efectivos de la Policía Local y Bomberos, además de las emergencias sanitarias, que atendieron a los heridos.

También se personaron operarios del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, que retiraron la rama del árbol.

El ejemplar se encontraba junto al Kiosko de los Leones, al lado de una de las zonas de ocio nocturno más transitadas de la ciudad.

Estrés hídrico por altas temperaturas

Según informan fuentes municipales, el estrés hídrico por las altas temperaturas (summer drop brunch) es el motivo por el que se desprendió un trozo del ejemplar. Ocurre cuando la demanda de agua del árbol es superior a la cantidad disponible en el suelo.

Explican además que "los árboles estaban controlados, pero este fenómeno es así en cualquier circunstancia y estado".

Cabe recordar que Sevilla ha sufrido durante más de una semana una ola de calor en la que las temperaturas han superado los 40 grados todos los días.

En concreto, el pasado domingo los termómetros llegaron a marcar los 44,7 grados, según registró la estación de la Aemet de Tablada.

A raíz de estos hechos, desde el PSOE del Ayuntamiento de Sevilla, han afirmado que "el cuidado y mantenimiento del arbolado es más que preocupante".

Revisión de 15.000 ejemplares

Sin embargo, fuentes municipales señalan que los árboles de la Alameda ya habían sido objeto de control.

De hecho, el pasado mes de junio el Ayuntamiento de Sevilla puso en marcha la tercera edición del Programa de Revisión de Árboles de Verano.

Se revisaron 15.000 ejemplares con especial atención en las zonas más transitadas o que se sitúan junto a zonas infantiles, como sucede en la Alameda.

El objetivo era detectar posibles riesgos de caídas, un peligro que sobre todo afecta a los árboles maduros en épocas de altas temperaturas.