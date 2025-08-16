Así ha quedado el ficus de San Jacinto tras su tala definitiva y a la espera de una placa de homenaje

Los restos que quedan del ficus de San Jacinto. E. E. Sevilla

El ficus de San Jacinto ya es historia. Los operarios han concluido los trabajos de tala definitiva del ejemplar, cuya muerte fue certificada por un informe municipal del área de Parques y Jardines.

El trabajo concluyó el pasado jueves 14 de agosto y se ha alargado una semana. Los trabajadores han ido cortando con la motosierra trozos de árbol hasta que solo ha quedado un tocón de en torno a un metro.

Dichas tareas han estado marcadas por las elevadas temperaturas de Sevilla. La ola de calor ha provocado que los operarios solo pudieran trabajar en las primeras horas de la mañana.

Ha sido así hasta el pasado jueves. La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, confirmaba el fin de las tareas. "Después de trabajar durante varios días sobre el ficus, las labores sobre el mismo han finalizado", decía en redes sociales.

"Hemos eliminado el riesgo, se mantiene una sección importante del mismo con sus raíces. En un futuro se colocará una placa", añadía la concejala.

Según indicaba Rincón, "han sido días complicados, con un trabajo ingente del área de parques y jardines". "Agradezco el trabajo realizado", zanjaba.

Desde entonces no han sido pocos los curiosos que cuando pasan por la zona se detienen a observar la nueva imagen del enclave. Solo se conserva un tocón de aproximadamente un metro. Es la parte del árbol más pegada a la raíz. Ya se han retirado el resto de trozos de la tala.

Según confirmaba Evelia Rincón, "así quedará la exposición del mismo en este emplazamiento". En el futuro se le añadirá una placa que homenajee al árbol.

Para una amplia mayoría de los trianeros es un símbolo del barrio con 112 años de historia. En principio, según fuentes municipales también se homenajeará en dicho rotulo la historia vecinal organizada en torno al ficus.

Muerte certificada en 2024

La tala definitiva no ha estado exenta de polémica. Un informe municipal concluyó el pasado año que el árbol estaba muerto.

Argumentaba que no se podía recuperar de la tala del 2022 autorizada a la Orden de los Domínicos, propietarios del terreno junto a la Iglesia en ese momento, por parte del Gobierno Local, en manos del PSOE.

Ya con José Luis Sanz en el poder, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo para hacerse cargo de la gestión de la plaza. Según explican fuentes municipales, se le aplicaron diversos tratamientos al árbol para revitalizarlo, pero resultaron en balde.

Como último intento, en el Pleno se aprobó una moratoria de seis meses para comprobar si quedaba algo de vida. Concluyó en abril, por lo que se decidió su tala.

Polémica final

Según apuntaba Evelia Rincón era peligroso "dejarlo tal como estaba" por riesgo de que se desprendiera parte de su estructura.

Desde la Plataforma en Defensa del Ficus de San Jacinto no coinciden. De hecho, tal como informó Diario de Sevilla, enviaron un informe al Distrito Triana firmado por un biólogo que argumentaba que no existía ningún riesgo en mantener el tronco.

En cambio, la propia Evelia Rincón aseguraba en la red social X que "no existe en registro del Distrito Triana ningún documento que haya entrado en el servicio" destinado a ella.

Argumenta además que en dicho documento "no se hace análisis con ningún método de evaluación de riesgo", un trabajo que llevaban haciendo "meses los técnicos de parques y jardines" que dictaminaron que el ficus de San Jacinto estaba muerto hace un año.