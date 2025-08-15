La Virgen de los Reyes ilumina a una Sevilla volcada para cumplir con su tradición más madrugadora

La Virgen de los Reyes, en su procesión del 2025. Alfonso de la Herrán Sevilla

Como cada 15 de agosto, la tradición se volvió a cumplir. Sevilla cumplió con su tradición más madrugadora y se volcó con la Virgen de los Reyes.

El oasis en que se convierte la ciudad se volvió a romper por unas horas. A las 7:30 de la mañana, los alrededores de la Catedral de Sevilla estaban a rebosar de gente. Apenas se podía andar en muchos tramos.

Todo el mundo quería ver a su Patrona. Muchos volvieron de la playa. Incluso algunos peregrinaron a pie desde sus pueblos y de madrugada, como manda una tradición muy arraigada.

Para ellos, la jornada oficial empezó incluso antes, ya que las misas de peregrinos se celebraron a las 5:30, 6:00 y 6:30, con la Virgen situada en el trascoro de la Catedral.

Además, este año era especial. Por primera vez un 15 de agosto la Virgen de los Reyes sacaba su nuevo palo de tumbilla. Ya fue estrenado el pasado 8 de diciembre en la Procesión Magna.

Pero sobre todo, si algo deslumbró a los miles de sevillanos que han madrugado es que la Patrona ha vuelto a lucir el manto verde que le regaló Isabel II. Esta joya volvía este viernes a las calles de Sevilla tras ser restaurada en el taller de Esperanza Elena Caro.

Todos los ingredientes estaban puestos para que la Virgen de los Reyes brillara. También alrededor de toda la procesión estaban listos los gallardetes del Ayuntamiento ya estrenados en 2024. Con motivos identificados de la Patrona de Sevilla.

Como siempre, la Banda Sinfónica Municipal, interpretó con maestría las marchas elaboradas especialmente para este día.

El calor respetó

"No solo se ha volcado la ciudad de Sevilla, se ha volcado también toda la provincia de Sevilla que viene a ver a la patrona de esta ciudad y a la patrona de la Archidiócesis", destacaba el alcalde José Luis Sanz, presente entre las autoridades de la procesión.

Ya con la Virgen de los Reyes en la calle, reinó la normalidad. Incluso el calor respetó a los fieles durante el mayor tiempo que estuvo desfilando la Patrona por la Catedral. Solo al final los rayos de sol empezaron a ser especialmente molestos.

Sea como sea, se volvió a obrar un año más el milagro. La Sevilla que desaparece durante el mes de agosto se volvió a reunir en los alrededores de la Catedral para vibrar con la Virgen de Los Reyes, una Patrona que luce cada año con más esplendor.