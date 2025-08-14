Sevilla, ante su tradición más oculta: estas vírgenes solo pueden contemplarse cuando sale la Virgen de los Reyes

Sevilla celebra la fiesta de su Patrona, la Virgen de los Reyes, que sale en procesión por los alrededores de la Catedral este jueves 15 de agosto. La salida está prevista para las 7:30 mientras que la entrada será a las 9:30.

Como siempre, los sevillanos tendrán que madrugar para verla. Este año luce dos novedades. La primera de ellas es la nueva tumbilla realizada por el taller de Santa Bárbara y diseñada por Javier Sánchez de los Reyes. Recupera el diseño original del palio.

Saldrá por primera vez con ella un 15 de agosto, ya que fue estrenada por primera vez en la procesión de la Magna.

Otra de las novedades es que llevará el manto verde de salida de Isabel II. La pieza ha sido restaurada por el taller de sucesores de Elena Caro.

Además, el Ayuntamiento ha vuelto a colocar los gallardetes que estrenó en 2024 para la procesión. En ellos se incluyeron elementos identificativos de la Patrona de Sevilla y la Archidiócesis.

'Vírgenes dormidas'

La procesión de la Virgen de los Reyes es el elemento central de cada 15 de agosto en Sevilla. Sin embargo, la ciudad ofrece varias oportunidades de contemplar imágenes únicas.

En los últimos años, ha ganado adeptos la tradición de visitar a algunas de las Vírgenes del Tránsito, que se encuentran en los conventos de clausura de la ciudad.

Se les conoce como 'vírgenes dormidas', debido a que se las muestra tumbadas. Solo las monjas pueden observarlas, salvo en este 15 de agosto, cuando quedan abiertas a todo el público.

Dichas figuras representan el momento en el que la Virgen abandona la vida terrenal para ascender a los cielos. Muchos sevillanos desconocen esta tradición, aunque cada vez son más los que apuestan por guardar cola en las puertas de los conventos para disfrutar de la estampa.

Horarios y sedes

Una de las más visitadas es la Virgen del Tránsito de la capilla del antiguo hospital del Pozo Santo. Estará en Besamanos de 9:30 a 14:00.

Siguiendo con la ruta por el centro, también celebra su Besamanos la Virgen del Tránsito del Santo Ángel, en la calle Rioja. Se podrá contemplar la imagen de 10:30 a 21:45.

Otra de estas reliquias se podrá visitar en el Convento de Santa Rosalía, en la calle Cardenal Espínola. Su Virgen del Tránsito está en besamanos de 9:30 a 13:30 y desde las 18:00 a las 19:30. A la conclusión de los cultos, la Virgen será trasladada desde la Iglesia al Convento, donde volverá a su clausura habitual junto a las monjas.

Otros actos

También está en besamanos desde este miércoles Nuestra Señora de los Reyes de la Hermandad de los Sastres en la Parroquia de San Ildefonso. Estará abierto el templo este jueves desde las 10:00 a las 13:00 y el propio día 15 de agosto en los mismos horarios.

Además, la agenda cofrade de este 15 de agosto se completa con otras citas como el besamanos extraordinario de la Virgen del Buen Fin de la Lanzada. Se podrá visitar de 11:00 a 13:30.

Asimismo, en la antesala de la procesión de la Virgen de los Reyes, el Ayuntamiento vuelve a organizar el tradicional concierto de la Banda Sinfónica Municipal. Tendrá lugar este jueves 14 de agosto a las 21:30 en la Plaza Nueva.

La agenda está repleta para la festividad de la Patrona de Sevilla, un Día de la Asunción, donde cada vez son más habituales las colas.

No obstante, la de las Vírgenes del Tránsito sigue siendo la tradición más oculta de una ciudad que siempre se guarda estampas para sorprender a sus propios ciudadanos y al visitante.