Santiponce, ante la llegada del Betis a La Cartuja: "El 51% del estadio está en nuestro pueblo y no se ha contado con nosotros"

El alcalde de Santiponce, Juan Ortega, ha reivindicado su pueblo en la reunión celebrada en el Estadio de La Cartuja para informar sobre el Plan de Movilidad preparado para el traslado del Betis: "El 51 por ciento del estadio está en nuestro pueblo y no se ha contado con nosotros".

Ha pronunciado estas palabras ante varios consejeros del club verdiblanco, el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, además de representantes de Tussam, Renfe y la Policía Local.

"Parece que aquí Santiponce no pinta absolutamente nada", ha criticado el primer edil de la localidad sevillana.

Según apunta, el Ayuntamiento de su localidad no ha sido invitado en las reuniones quincenales que han mantenido los últimos meses todas las administraciones implicadas en este plan de movilidad.

Ortega ha explicado que el traslado del Betis a La Cartuja les "afecta como pueblo". El 51 por ciento del estadio está en su terreno.

Por tanto, tal como ha explicado, los accesos, tal como ha explicado, por la parte norte, a través de la Glorieta de RTVE conectan con su territorio. Eso obliga a sus policías locales a colaborar en las tareas de regulación del tráfico.

"Hay que tener en cuenta la movilidad de nuestros vecinos. Y a nosotros no se nos ha contado nada", ha comentado.

Con solo nueve policías locales

El problema se agrava, porque, según dice, Santiponce, con su población de 8.600 habitantes, solo tiene nueve policías locales. "Tenemos que llevar policías de otros pueblos para regular el tráfico", asegura.

Es algo que se ha repetido siempre que se ha organizado algún evento en La Cartuja, pero eran casos "puntuales". Ahora, teme que el traslado del Betis complique la movilidad de su municipio cada quince días.

Es por ello que ha pedido participar en las reuniones donde se elaboran los dispositivos de movilidad para poder organizar el trabajo en sus terrenos. "Queremos saber cómo vamos a trabajar para tener una solución", ha reclamado.

De todos modos, ha asegurado estar de acuerdo con todos los planes previstos, pero ha pedido que se le brinde la ocasión de tener una voz más activa en las reuniones.

El Betis ayudará

El consejero del Betis, Ricardo Díaz, presente en la reunión informativa, ha reconocido la falta de comunicación con Santiponce, pese a asegurar que se ha hablado "muchas veces" con sus autoridades.

"Es posible que ante el mastodonte de la ciudad de Sevilla no le hayamos dado la importancia institucional a Santiponce que merecéis", ha dicho. No obstante, se ha comprometido a mantener más conversaciones en el futuro. "No te dejaré de lado jamás", ha insistido.

De hecho, se ha puesto a disposición del pueblo para colaborar con la movilidad de Santiponce.

"Nos hemos puesto en contacto con el departamento de seguridad. Seguro que va a haber acuerdo para que en la zona norte de La Cartuja nuestros servicios presten ayuda al Ayuntamiento", ha zanjado el consejero verdiblanco.