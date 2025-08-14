Detienen en el Aeropuerto de Sevilla a un hombre que transportaba 120.000 euros en cocaína en una mochila

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla a un hombre por llevar 2,46 kilos de cocaína valorados en 120.000 euros. Fuentes cercanas a la investigación han indicado que los hechos tuvieron lugar la semana pasada.

Según han informado los miembros de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto, el pasajero mostró una "actitud sospechosa, fuera de lo normal, durante un control aduanero y de medidas fiscales realizado entre vuelos con conexiones internacionales.

Tras ello, los agentes inspeccionaron el interior del equipaje con una máquina de rayos-X, lo que reveló la presencia de dos paquetes ocultos en un doble fondo de una mochila dentro de la maleta.

La Guardia Civil, tras el hallazgo, realizó un análisis del contenido y certificó que lo que se encontraba en el interior era droga.

La investigación culminó con la detención del sospechoso por un presunto delito contra la salud pública.

La Autoridad Judicial competente ordenó el ingreso inmediato en prisión del hombre, quien según fuentes de la Guardia Civil, su edad está "en torno a los 40 años". La operación se enmarca dentro del plan contra el contrabando y narcotráfico del transporte aéreo.