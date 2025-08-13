San Jerónimo recuperará sus barras de calistenia tras más de un año, con unas obras previstas para septiembre

El barrio de San Jerónimo está a punto de ver cumplida una de sus principales reivindicaciones vecinales: la reposición de las barras de calistenia que desaparecieron del parque por su mal estado hace más de un año.

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que las obras para instalar un nuevo espacio deportivo comenzarán en septiembre.

No se tratará únicamente de reponer los elementos retirados, sino que el proyecto contempla la creación de "un parque nuevo" que incluirá, entre otros equipamientos, un muro de escalada, según ha podido conocer este periódico.

Aunque el Consistorio no ha concretado la fecha exacta de inicio de los trabajos, la inversión total prevista es de 57.000 euros, según lo comunicado en la Junta del Distrito Norte del 30 de abril de 2025.

Entonces, se informó de que el diseño estaba listo y aprobado desde mayo de 2024, con un plazo máximo de ejecución de dos meses. Sin embargo, la realidad se ha prolongado mucho más.

José Boza, presidente de la Asociación de Vecinos San Jerónimo Siglo XXI, lamenta la demora: "Deberían estar hechas en diciembre del año pasado. Yo sé que se van a hacer, pero llevan desde mayo de 2024 pasado prometiéndolo".

Boza explica a este periódico que, cuando las barras se retiraron, muchos vecinos se preguntaron por qué no podían repararse in situ.

La respuesta de Urbanismo fue que el acolchado presentaba deterioro y las barras podían resultar peligrosas por bordes cortantes, motivo por el cual él mismo solicitó un informe técnico.

"Las barras se usaban todos los días y cada mes, sin falta, alguien me pregunta por ellas. La gente estaba consternada cuando las quitaron y no entendían", añade.

Una retirada que causó sorpresa

La desaparición de las instalaciones en mayo de 2024 no pasó desapercibida. En su momento, la Asociación de Vecinos San Jerónimo Siglo XXI utilizó su perfil en redes sociales para preguntar públicamente qué había sucedido, acompañando el mensaje con fotografías del antes y el después.

La publicación subrayaba el valor de estos elementos deportivos, que facilitaban la práctica de ejercicios de fuerza y entrenamiento funcional a usuarios de todas las edades.

La concejal responsable del Área de Limpieza, Arbolado y Parques y Jardines, Evelia Rincón, respondió entonces a través de la misma red social.

Inicialmente señaló que desconocía la circunstancia, pero tras recabar información, explicó que la retirada se debía a que la Gerencia de Urbanismo había recibido numerosas quejas por el deterioro del equipamiento.

En aquel momento, aseguró que ya se estaban preparando los pliegos para licitar un nuevo parque de calistenia y pidió paciencia a los usuarios.

Espacio en el que se encontraban las barras de calistenia. Asociación de Vecinos San Jerónimo Siglo XXI

Más demandas pendientes

La reposición de las barras no es la única reclamación que los vecinos llevan tiempo haciendo al Ayuntamiento. El ecopunto del barrio, un punto de recogida selectiva para residuos como pilas o aceite usado, permanece ausente desde que ardió el 15 de agosto de 2023.

"Todos los barrios tienen uno, y el nuestro lo necesitamos. Cuando se quemó, el Ayuntamiento dijo que lo repondría, pero dos años después seguimos igual", critica Boza.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la causa del incendio, desde el Consistorio se apuntó en su día al vandalismo. El presidente vecinal asegura que el asunto se ha planteado en la Junta del Distrito Norte, y que la respuesta siempre es que se repondrá, "pero sin dar plazos concretos".

Un parque con mucha vida

La expectación por la llegada del nuevo parque de calistenia es alta. Este tipo de instalaciones se ha popularizado en los últimos años como alternativa gratuita para ejercitarse al aire libre, y en San Jerónimo se convirtió en un punto de encuentro habitual para jóvenes, aficionados al deporte y vecinos de todas las edades.

La retirada de las barras en 2024 dejó un vacío visible. El espacio que antes estaba lleno de actividad pasó a ser una zona despejada, lo que generó la sensación de abandono y descontento generalizado.

"El uso era diario, desde primera hora hasta la noche. Había chavales entrenando, gente mayor que hacía estiramientos… se notaba que formaba parte de la vida del barrio", recuerda Boza.

Con la confirmación de que en septiembre comenzarán las obras, la asociación vecinal espera que esta vez el calendario se cumpla y que, antes de que acabe 2025, San Jerónimo recupere un equipamiento que consideran esencial.

"No es solo deporte, es convivencia, salud y vida para nuestro barrio", resume su presidente.