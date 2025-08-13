Nuevo paso en las obras del Metro de Sevilla: ya se excava la rampa de acceso al túnel de la primera estación

Trabajos de excavación en la estación de Pino Montano Norte. E. E. Sevilla

Las obras del Metro de Sevilla siguen dado nuevos pasos en Pino Montano, donde está concluido el esqueleto de la primera estación junto a la SE-20. La novedad es que ya se empieza a excavar.

Lo ha confirmado la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, a través de un mensaje publicado en la red social X.

Es la primera vez que se excava bajo techo después de que se hayan colocado los muros pantalla en los laterales y la losa de cubierta.

Supone un paso decisivo para que se puedan reponer los servicios mediante el método 'cut and cover'. Permite que los operarios puedan seguir excavando por debajo sin que haya afección en el exterior.

No es el único avance que se ha concretado en estos días. Precisamente, este lunes comenzaba una nueva fase del tercer tramo en obras, el que conecta el Hospital de Sán Lazaro con el Virgen Macarena. Por ello, se ha reducido a un carril por sentido el acceso al centro médico.

Primeros pasos en la Macarena

Es el tramo más costoso, con una inversión de 178 millones de euros, necesaria para excavar un túnel de 20 metros que pase por debajo del ranking del Hospital Virgen Macarena. Para ello se pasará de la técnica del 'cut avd cover' (excavación en superficie) al túnel en mina.

Por el momento, el trabajo se encuentra en la fase de catas y se demolerá el firme para localizar conducciones y servicios. Es el paso previo al desvío de estos elementos y la ejecución de pantallas.

Se espera que ya el 18 de agosto, se ocupen los aparcamientos de la zona izquierda de Doctor Fedriani para hacer nuevas demoliciones y reponer la línea de saneamiento.

Paralelamente, se realiza en estos momentos una línea de pilotes junto a los acerados. Se pretende así evitar riesgo para los peatones, ya que las zanjas serán de hasta cinco metros.

Los Mares

Del mismo modo, también avanzan las obras en la estación de Los Mares. La segunda del tramo norte de la línea 3.

Según indicaban desde Sevilla Quiere Metro, ya se trabaja con la ferralla que servirá para conformar la losa superior, es decir, el techo de la parada. Igualmente, ha sido demolido el antiguo centro de transformación para poder seguir construyendo la losa.

Mientras tanto, trabajan hasta cinco pantalladoras. Están construyendo entre Pino Montano y San Lázaro los muros del túnel por el que circulará el Metro y que después serán cubiertos.