Una vecina de Zahara relata la angustia que han vivido para escapar del incendio: "Era muy peligroso quedarse allí"

Pasadas las 14 de la tarde, ayer lunes 11 de agosto, se desataba un grave incendio forestal en la Sierra de la Plata, entre Tarifa y Zahara de los Atunes, que obligaba a evacuar a más de 2.000 personas, entre vecinos y turistas.

Las llamas se propagaron muy rápido por el fuerte viento de Levante, que alcanzó rachas de hasta 50 km/h, lo que dificultó mucho el trabajo de los bomberos para apagar el fuego.

Los vecinos de la zona tuvieron que marcharse con lo puesto y abandonar la zona debido a la peligrosidad de la situación, y es que tal y como explica Bárbara Rosa, una de las desalojadas, a Madrid Total, "caía ceniza del cielo" y "no era ninguna tontería".

El fuego rodeaba las urbanizaciones de Atlanterra. Europa Press

El incendio estuvo muy cerca de llegar a las casas de la urbanización Atlanterra y a hoteles importantes como el Meliá Zahara o El Cortijo. Por suerte, gracias a la rápida actuación de los bomberos y los equipos de emergencia, se ha podido evitar que el fuego arrasara esas viviendas.

Sin embargo, la situación fue realmente complicada para quienes viven en esa zona. Bárbara relata que "Era muy peligroso quedarse allí, había muchísimo humo y se respiraba fatal".

El aire estaba tan cargado que la respiración se hacía difícil y el miedo crecía entre los desalojados con cada minuto que pasaba. Las llamas avanzaban y la ceniza caía sin parar, obligando a muchas familias a salir sin poder llevarse casi nada.

El pueblo, consciente del desastre, no tardó en movilizarse para ayudar a todos los afectados. Los vecinos y voluntarios colaboraron en la organización de puntos de ayuda donde se repartían bocadillos y agua para quienes se habían quedado en la calle.

Cruz Roja ha habilitado puntos de ayuda. Europa Press

Según detalla la desalojada, "el pueblo ha estado muy bien porque han dado bocadillos, ha venido el alcalde a hablar allí directamente y explicarnos la situación", destacando la importancia de tener información clara en momentos tan complicados como el que han vivido esta madrugada.

Por su parte, el Ayuntamiento habilitó la iglesia y el colegio del pueblo para que los desalojados pudieran pasar la noche bajo un techo. Asimismo, empresarios de la zona ofrecieron sus recursos para ayudar en todo lo posible.

Bárbara y su hermana han dormido en las hamacas de "Pez Limón, donde los propios dueños nos han dado mantas, agua y nos han dejado un baño abierto", cuenta agradecida por la solidaridad de la gente.

Y es que aunque la noche ha sido fría y difícil, al final parece que fue mejor de lo que esperaban tras el susto: "Mejor de lo esperado, un poquillo de frío pero fuego ya sí que no se ve nada nada", recuerda la sevillana, mientras intenta transmitir lo duro que ha sido enfrentarse a una situación en la que el fuego parecía atraparlos.

Los desalojados en Pez Limón. Cedida

Ahora las autoridades trabajan sin descanso para controlar el incendio. El alcalde de Zahara, Agustín Conejo, ha informado que la situación "empieza a estar controlada" y que si todo sigue así, a lo largo del día de hoy podrán volver a sus casas.

No obstante, ha alertado que todo dependerá de cómo se comporte el viento durante el día, por lo que siguen recomendando, a quienes no fueron evacuados, que permanezcan en sus casas con las ventanas y puertas cerradas.

Este incendio se produce pocos días después de otro fuego en la zona de Tarifa, que también causó evacuaciones masivas, especialmente en la zona de la playa de Valdevaqueros.