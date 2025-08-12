Detenidos por robar 65 barriles de cerveza por valor de casi 10.000 euros mientras se hacían pasar por trabajadores

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. E.P.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito sevillano de Triana a dos personas acusadas de un delito continuado de hurto tras sustraer de forma reiterada 65 barriles de cerveza, valorados en unos 10.000 euros, de una empresa de distribución de bebidas de Sevilla.

Según ha informado el cuerpo policial, uno de los arrestados, antiguo trabajador de la compañía, se aprovechó de su conocimiento sobre los cauces habituales de transporte para acceder a los almacenes.

Junto a su pareja, se hacía pasar por empleado para cargar los barriles en una furgoneta de grandes dimensiones y retirarlos sin levantar sospechas.

Los hechos se remontan a los primeros meses de este año, cuando un empleado de la empresa denunció la desaparición de gran cantidad de barriles en uno de los almacenes.

La Policía Nacional centró la investigación en un extrabajador y, tras una laboriosa pesquisa, logró confirmar su implicación y la de su consorte.

El método consistía en entrar por las vías habituales de transporte, simulando ser parte de la plantilla, para retirar la mercancía y trasladarla en el vehículo.

La actuación policial ha permitido frenar una modalidad delictiva que estaba provocando un importante perjuicio económico para la empresa.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.