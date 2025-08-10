La solución temporal del Gobierno para la AP-4 reduce los atascos, pero no los elimina: hasta 7 kilómetros de colas

La habilitación del uso dinámico del arcén de la calzada en la AP-4, sentido Cádiz, durante tres kilómetros a la altura de las Cabezas de San Juan, ha reducido los atascos en hora punta de la salida de cientos de sevillanos a las playas gaditanas, pero no los ha podido evitar.

Se trata de una medida transitoria, exportada desde Alemania, que el Gobierno ha instaurado mientras se convierte en una realidad el tercer carril tan demandado por los alcaldes de la zona.

Sin embargo, el día de su estreno, se han generado hasta siete kilómetros de retenciones entre el kilómetro 24 de Los Palacios y Villafranca hasta el kilómetro 31, perteneciente al Trobal. El pasado viernes día 1 de agosto se acumularon hasta 20.

No obstante, este carril solo se habilitará únicamente en sentido Cádiz. El regreso el domingo de los ciudadanos que vuelvan de las playas hacia Sevilla no contará con esa opción, por lo que las colas pueden volver a ser kilométricas.

El objetivo con esta medida es mejorar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos en los tramos con mayores intensidades de circulación y retenciones.

Es el primer paso para mejorar la densidad del tráfico en una carretera muy sobrecargada, especialmente desde que la autopista dejó de ser de peaje en 2020.

Los datos del Ministerio de Transportes indican que desde entonces el tráfico global en la vía ha aumentado un 50 por ciento. Se ha triplicado, en el caso de los vehículos pesados. La situación se agrava cada verano con el desplazamiento masivo de sevillanos a la costa de Cádiz.

Mientras tanto, este sábado se ha aplicado por primera vez una medida transitoria con la que se esperaba aliviar el tráfico desde el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan de la AP-4.

Todo ello después de que los vehículos circularan en dirección a la A-471, hacia Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, por el arcén de la AP-4 al ver aumentada su capacidad.

Para hacerlo posible, indican desde el Ministerio de Transportes, se han hecho en los últimos meses diversas actuaciones.

Pero, sobre todo, se ha adecuado el arcén para que su uso por los conductores sea seguro y, en función de su eficacia, se analizará si es posible su implantación en otros tramos de la misma autopista.

"Una ratonera"

Los alcaldes de los municipios implicados como Dos Hermanas, Las Cabezas y Los Palacios llevan varios años reclamando un tercer carril. Por el momento, está en redacción el estudio para hacerlo en más de 41 kilómetros de esta vía.

Hace unos días, el primer edil de Los Palacios, Juan Manuel Valle, insistía en su petición para que se aceleraran los trámites demorados en exceso.

"En septiembre se aprobó provisionalmente el proyecto de los enlaces de la N- IV con los de la AP-4 en Los Palacios y Villafranca y El Cuervo, y en marzo de este año 2025 se aprobaban ya de manera definitiva después de la exposición pública", remarcaba el primer edil.

Sin embargo, pasan los meses y esos 30 millones de euros de inversión para estos enlaces "no terminan de concretarse", teniendo en cuenta que esos dos enlaces también descongestionarían "esta ratonera" en la que se ha convertido la AP-4.

El pasado mes de junio, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, también reclamó este carril definitivo desde Cádiz, donde presentó las previsiones turísticas: 500.000 puestos de trabajo y 9.000 millones de euros de ingreso.

Y lo hizo directamente a la vicepresidenta del Gobierno y candidata al PSOE andaluz, María Jesús Montero, aferrándose a la célebre frase de Pedro Sánchez sobre la imposibilidad de almorzar a mediodía.

"¿Saben ustedes quiénes no comen hasta las 5 de la tarde? Todos aquellos que están en un atasco en esa carretera cada sábado, cada domingo y cada viernes que se van de Cádiz a Sevilla o de Sevilla a Cádiz", señaló el consejero tirando de ironía.