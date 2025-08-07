Sevilla, con más de 36 fraudes eléctricos al día: la mayoría son por "plantaciones de marihuana" en pisos

Imagen de archivo de la inspección de un fraude eléctrico. EP Sevilla

Sevilla registra más de 6.600 fraudes eléctricos en los primeros seis meses del 2025. Esto supone más de 36 casos diarios. La mayoría se deben a "plantaciones de marihuana" en el interior de pisos. Es lo que ha detectado Endesa a través de su filial de redes e-distribución.

El coste para el sistema es que se ha defraudado en todo este periodo más de 39 millones de kilovatios hora.

Desde Endesa aseguran que la mayoría de estos casos se deben a las plantaciones 'indoor' de marihuana.

"Utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día, causando estragos en las instalaciones eléctricas", indican.

Todo ello, a pesar de que entre enero y junio de 2025 las Fuerzas de Seguridad han desmantelado 106 plantaciones de este tipo en Sevilla, unas cuatro a la semana.

Desde Endesa aseguran que su colaboración con estas operaciones es "clave" en la lucha contra el fraude.

De hecho, recientemente se firmó un acuerdo con la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional para prevenir estos delitos y profundizar en dichas investigaciones cuando afectan al suministro de energía eléctrica.

Equivalente al consumo de 80 pisos

Las plantaciones de marihuana son un problema creciente en Sevilla y en el resto del país Los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 reflejan que España concentra el 73 por ciento de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE.

La mayoría, indican desde Endesa son 'indoor'. Cada uno de ellos "demanda una potencia que equivale al consumo de 80 viviendas de unos cien metros cuadrados".

Según la compañía eléctrica, son el motivo de los cortes de luz frecuentes que varios barrios de Sevilla y de los pueblos colindantes sufren en verano.

Cortes de luz

"Los cortes de suministro son una consecuencia de la sobrecarga que provoca el consumo desmesurado de las plantaciones de marihuana", aseguraban fuentes de la compañía el pasado julio.

Cientos de vecinos de barrios como La Plata o Padre Pío se manifestaron ese mismo mes para protestar por los cortes de luz que vienen sufriendo en algunos casos desde hace una década.

Lamentaban la falta de inversión de Endesa, porque, según apuntaban, los "transformadores de sus barrios son de los años 60".

Mientras, desde la compañía eléctrica desmentían la tesis. "Hemos puesto 13 nuevos centros de transformación en 2022 y ahora van otros 12 nuevos", sostenían.

Peligros para la población

"Es un problema en aumento en los últimos tiempos que perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana", indican desde Endesa.

Además de los cortes de luz, recuerdan que el fraude eléctrico deriva en un "riesgo evidente" de electrocución e incendio.

Se manifiesta en un mayor peligro para los operarios que manipulan las instalaciones y para todas las que hay a su alrededor.

Alertan, en este sentido, de que en los últimos años se han registrado sucesos "muy graves" que han provocado heridos e incluso muertes.

Además, implica "un coste económico para todos los consumidores a través de la factura, y tiene también efectos muy perniciosos sobre la calidad del suministro eléctrico".