Una Kylie incombustible cierra por todo lo alto el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025... con la vista en el 2026

Kylie Minogue sacó su primer disco en 1988. El mundo era otro. Entonces aún estaba en pie el Muro de Berlín. No había terminado la Guerra Fría. En EEUU gobernaba Reagan y en España, Felipe González. La australiana decidióese año que iba a poner a todos a bailar y lo consiguió.

Lo mismo ocurrió anoche, 37 años después, en el cierre del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Minogue sacó toda la artillería pesada para animar a un público que, siendo honestos, no necesitó muchas palmas para arrancarse. En la pista, muchos files de toda la vida -"esta es mucho más simpática que la Madonna", decía un espectador a sus amigos- y en los palcos, un poco de todo.

Porque la zona VIP este lunes era una mezcla imposible y curiosa. En los palcos estaban desde Carmen Lomana a la influencer y cantante Samantha Hudson pasando por el periodista de ABC Javier Macías o el actor Pablo Rivero, Toni en 'Cuéntame'.

Pero ya fuera en el palco o la pista, Minogue convenció. Su espectáculo es un repaso a todos sus éxitos con un ritmo ágil y cambios de vestuario como si de una folklórica se tratase. Hubo flecos, lentejuelas, gafas de sol, tacones altísimos.

Y mucho baile. La australiana conoce a su público y su repertorio y empezó con un clásico que ya estableció el tono del concierto: In your eyes.La gente lo cantó con ganas y Minogue agradeció estar en el festival. "Uno de los sitios más bonitos donde he tocado", señaló.

En primer fila Raúl, de diario fotógrafo pero este lunes forofo número 1 de Kylie, bailaba todos las canciones. Get outta my way, Good as gone, Spinning around...

Entre quienes estaban en la pista, un señor de unos 40 años bromeaba: "Esto es como el Grindr en 3D". Cierto que Minogue tiene mucho público entre el colectivo. Los abanicos con la bandera LGTBiQ+ lo atestiguaban.

Porque la música de la australiana es festiva. Pero también llega. Como cuando subió a un fan, Alejandro, que la escuchó cantar, emocionado, a centímetros. "Hoy todos sois Alejandro", guiñó Kylie a su público. Abanicos arcoirtis arriba.

Con Locomotion los más veteranos bailaron con ganas. Con Padam, padam, los más jóvenes. ¿Qué había en común? Que bailó todo el mundo.

Con Can´t get you out of my head, ya hacia el final del concierto, la locura. Por fin el calor dio tregua y la gente lo celebró botando más aún con el ritmo de la canción. All the lovers fue otro exitazo muy celebrado.

Love at first sight cerró el concierto. Que cerró el festival. Como en una sucesión de cierres, la australiana dejó una sensación de uforia y felicidad que antecede a los anuncios que están por llegar de nuevos nombres para 2026.

Porque Icónica Santalucía Sevilla Fest no para. Dan fe quienes están trabajan en comunicación, que han pasado mes y medio solucionando problemas y atendiendo siempre amables a los no siempre comprensivos medios. Como camareros, seguridad, limpieza... Un ejército invisible pero imprescindible para los periodistas y para todos los asistentes.

Ellas, como el resto del equipo, hace balance este martes. Del concierto de Kylie Minogue, del festival en general. Y ponen ya la vista en el verano de 2026, cuando alcen de nuevo el telón.